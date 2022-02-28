حظك اليوم مولود برج الأسد الاثنين 28-2-2022 مهنيا وعاطفيا

دائما ما يفضل أن يعيش مولود برج الأسد في قصة حب فقلبه لا يستطيع أن يعيش بمفرده ودائما ما يسعد بوجوده في علاقة، وعيوبه في هذا الجزء هو أنه صاحب تجارب كثيرة فمجرد الخروج من علاقة يدخل في أخرى دون تفكير، فالمهم أنه في حالة حب، فبحثه الدائم عن الحب والارتباط يجعله شخصية رومانسية وعاطفية، لا يستطيع أن يعيش دون حب أو شريك حياة، وبالرغم من ذلك فهو لديه شخصية قوية بشكل كبير.

ووفقا لتوقعات خبراء الأبراج الفلكية فإن مواليد برج الأسد، على موعد مع قصة غرامية هذا العام، ونظرا لأنه يبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص به، نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك فلا تتعجل الأمور وتأنَ في حكمك على الأشخاص والمواقف وانتبه لحقوقك وضاعف الحذر.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم الصعوبات التي تواجهك، احرص على إصلاح علاقتك بالأهل والأحباب.

صحيا.. برج الأسد هذا العام

تتعرض هذا العام عزيزي مولود الأسد لدخول نبتون والمشترى إلى برجك ما يمنحانك بصيرة وقدرة على التخطيط مدهشة، كما تملك الطاقة والرغبة في الحركة والتنقل وارتفاع في المعنويات يقودك ذلك للتمتع بصحة جيدة على مدار العام.