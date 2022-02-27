فشل مفاوضات روسيا وأوكرانيا.. وفد كييف يتخلف عن الحضور إلى مينسك

أعلنت الحكومة الروسية فشل المفاوضات الروسية الأوكرانية، التي كان من المقرر انعقادها في بيلاروسيا اليوم، نظراً لتخلف الجانب الأوكراني عن الحضور إلى طاولة المفاوضات.

روسيا تتعهد بحماية وفد أوكرانيا

وكان الرئيس الأوكراني زيلينكسي، دعا الحكومة الروسية في وقت سابق إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ليرد الجانب الروسي بتحديد موعد اليوم في بيلاروسيا، مع وضع ضمانات كاملة لتأمين الوفد الأوكراني، إلا أن وفد كييف رفض إقامة المفاوضات في العاصمة البيلاروسية مينسك.

30 دقيقة مهلة لإجراء المفاوضات

ومنحت الحكومة الروسية أوكرانيا مهلة زمنية 30 دقيقة للوصول إلى بيلاروسيا لإجراء المفاوضات بين البلدين، موضحة أن أي تأخير عن هذا الموعد سوف ينتج عنه غلق باب المفاوضات.