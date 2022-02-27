مساعد وزير الخارجية للمصريين في أوكرانيا: متروحوش بيلاروسيا أو مولدوفا

قال السفير صلاح عبدالصادق، مساعد وزير الخارجية للهجرة وشؤون القنصلية، إن الوزارة تتابع تفاصيل الأحداث الجارية في أوكرانيا بكل دقة وعلى مستويات عدة، أبرزها غرفة العمليات المقامة في الوزارة وتعمل على مدار الساعة، والغرض منها التواصل مع أهالي الطلبة الذين يشكلون 65% من حجم الجالية المصرية في أوكرانيا والتي يصل تعدادها لـ6400 مواطن.

عبدالصادق: المصريون في أوكرانيا ينتشرون في كل مدنها

وأضاف «عبدالصادق»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «ON»، أن المصريين المقيمين في أوكرانيا منتشرين في كل أوكرانيا ولا يوجدون في منطقة واحدة، لافتا إلى أنه من الضروري التواصل مع السفارة المصرية في أوكرانيا لأنها من تدرس الأمر على الأرض في الواقع وتنشر عبر صفحتها إرشادات لهم.

عبدالصادق: السفارة توجه المصريين بالتزام بمنازلهم

وأوضح أن توجيهات السفارة المصرية في أوكرانيا تتمثل في التزام المصريين لمنازلهم وعدم التحرك حفاظا على سلامتهم، «الوضع مختلف بالنسبة للمنطقة الغربية واللي ليها حدود مع دول أخرى، ودي هتمكن الطلاب وأعضاء الجالية إنهم يروحوا رومانيا ولا ينصح ببيلاروسيا أو مولدوفا لأن عليهم حظر جوي ومفيش تمثيل دبلوماسي مصري مقيم في تلك البلدين».

وأكد أن الطلاب المصريين يدخلون حاليا بولندا ورومانيا ولكن يوجد تحدي قائم وهو التكدس الموجود على الحدود، «مش إحنا بس اللي موجودين، ده فيه جنسيات كتيرة بجانب الأوكران نفسهم اللي بيخرجوا، وواضح أن السلطات الأوكرانية بتفضل تمرير العائلات الأوكرانية قبل الأجانب، وسفراؤنا على اتصال دائم بوزارات الخارجية لتسهيل مرور المصريين».