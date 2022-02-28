حظك اليوم مولود برج العذراء الاثنين 28-2-2022 مهنيا وعاطفيا

نصائح غاية في الأهمية يقدمها الطالع لأصحاب برج العذراء هذا العام، فتطلب منه أن يخلق شيئاً جديداً في حياتك المهنية ولا يتخاذل كون ذلك يجلب له المكافآت والثروات، وذلك على الصعيد المهني، كما أنه يفضل أن يتم اتخاذ قرار عمل أو وظيفة حاسمة في 2022 فقد يكون الوقت قد حان لتغيير وظيفتك أو مهنتك أو مجال عملك ولا تنظر للوراء مهما كلفك الأمر فما تتخذه خلال هذا العام سيكون له آثار طويلة المدى فلا تنظر تحت قدمك.

كما يخبرك الفلك مولود برج العذراء أن تكون حذرا في أموالك ونفقاتك، ولا تتسرع في إصدار الأحكام، وأخيرا أنت بحاجة لتقوية احترامك لذاتك وللآخرين، ووفقا لبحث أصحاب هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص بهم، نقدم لهم من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يدفعك لتنظيم طاقتك وتحسن توجيه جهودك ولن تضيع جهودك هباءً.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

يهتم اليوم برج العذراء بالقيام بواجباتك على أكمل وجه وتتصرف بنضج.

مشاهير برج العذراء

ومن أبرز مشاهير برج العذراء من الفنانين المصريين، الفنان الراحل عزت العلايلي، الفنان خالد النبوي والفنان مصطفى فهمي والفنان يوسف الشريف والفنانة القديرة عبلة كامل، والفنان إسماعيل ياسين.