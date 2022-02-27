طلب عاجل من نواب قنا: تغيير النجيل الصناعي بالملاعب الخماسية في مراكز الشباب

تفقد وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، مركز شباب الكلاحين أبنود، بمدينة قفط بمحافظة قنا، وذلك في إطار زيارة الوفد الأولي لمحافظات الصعيد، للاستماع لمطالب الشباب والعمل علي تحقيقها من خلال التعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

مراكز شباب جديدة

وطرح محمد علي عمدة قرية الكلاحين، علي وفد لجنة الشباب عدد من المشكلات التي تواجههم، منها عدم قانونية المساحة المخصصة لمركز الشباب والملاعب المقامة عليها، لافتا إلى أن محافظة قنا ومديرية الشباب، اقترحتا تخصيص أرض جديدة مساحتها 1800 متر لاقامة مركز شباب جديد عليها، لكن المشكلة تتمثل في بُعد قطعة الأرض عن القرية.

واقترح أهالي القرية، الحصول على قطعة أرض من أراضي الاصلاح الزراعي التي تملكها الدولة بالقرية، لكن مسؤولي المحافظة أكدوا صعوبة ذلك حفاظا على الرقعة الزراعية.

تغيير نوعية النجيل الصناعي

وطالب نواب محافظة قنا، ومنهم النائب حمادة الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والنائبة رحاب الغول، والنائبة سحر عثمان، من الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب بضرورة تغيير نوعية النجيل الصناعي التي تخصصها مديرية الشباب للملاعب الخماسية بمراكز الشباب، بسبب ارتفاع درجة الحرارة في المحافظة والتي تصل 50 درجة مئوية في فصل الصيف.

وأشار النواب إلى أن النجيلة تتعرض للتآكل السريع بسبب السخونة الشديدة التي تتعرض لها، مشددا علي ضرورة الاهتمام بتلك المشكلة باعتبار أن الشباب والصعيد يقع في دائرة اهتمام القيادة السياسية .

ووجه النائب حسام غالي، وكيل لجنة الشباب تساؤلا لمسؤولي وزارة الشباب، عن نوعية النجيل الصناعي المستخدمة، وآلية البحث عن نجيلة بمواصفات أفضل، وهو ما عقب عليه الدكتور أشرف البجرمي ، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بالوزارة، أن النجيلة المستخدمة من أفضل الأنواع.

توفيق أوضاع مركز الشباب

في السياق ذاته علق الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، علي مطالب نواب وأهالي قرية الكلاحين، بأن اللجنة ستقدم توصية لوزير الشباب، ووزير التنمية المحلية بضرورة توفيق أوضاع مركز الشباب من خلال توفير مساحة أكبر، وهي المساحة التي طالب بها الأهالي وتصل 1800 مترا.

وأكد رئيس لجنة الشباب ، أنه سيتم البحث مع وزارة الشباب مشكلة النجيل الصناعي قائلا : «حق الناس علينا إننا نحل مشاكلهم وتذليل الصعاب التي تواجههم».

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة، بمحافظة قنا إنه سيجري إحلال وتجديد 136 مركز شباب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وفد رياضة النواب

ويضم وفد لجنة الشباب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة، والنواب درويش مرعي، أسامة عبد العاطي، آحمد الشناوي، ولاء عبدالفتاح، هادية حسني، آية مدني، محمد لبيب وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة.