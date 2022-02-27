مد فترة العمل بمكتبات جامعة الإسكندرية إلى المساء

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، ضرورة تطوير مكتبات الكليات من حيث شكلها وخدماتها وطبيعة المعلومات التي تقدمها للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، لافتا إلى مد فترة العمل بها لفترات مسائية، وجعلها عامل جذب للطلاب، من خلال استخدام الأنظمة الآلية المتكاملة وشبكة الإنترنت وتقديم خدمات بحثية ومعلوماتية متطورة تيسر على الطلاب والباحثين الوصول إلى المعلومات بسهولة ويسر.

تفعيل زيارات الطلاب للمشروعات القومية بالمحافظات

وأضاف، خلال مجلس جامعة الإسكندرية فى جلسته المنعقدة اليوم الأحد الموافق، أنه من الضروري تفعيل زيارات الطلاب للمشروعات القومية بالمحافظات المختلفة، لتكون بشكل دورى، بهدف تعريف الطلاب بما تقوم به الدولة من انجازات غير مسبوقة، ومطالعة التطور العظيم الذى تشهده مصر من خلال إنشاء العديد من المشروعات القومية الكبرى، بالتمويل الذاتى، بما يعزز روح الانتماء لديهم، وتنمية قيم الانتماء والوطنية لديهم، وتعزيز رغبتهم فى المشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات تساهم بشكل كبير فى توعية جيل كامل من الشباب بما تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة من أجل التطوير والنهوض بالمجتمع.

توريد أجهزة طبية للمستشفى الجامعي

ووافق المجلس على قبول التبرع المقدم من مجموعة إحدى الشركات بتوريد أجهزة وتجهيزات لمشروع الرعاية المركزة للمستشفى الرئيسي الجامعي، بقيمة 10 ملايين جنيه.

كما وافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة بوروندي، ومذكرة التفاهم بين معهد البحوث والدراسات القبطية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية ومعهد الدراسات القبطية بالقاهرة، واتفاق التعاون الدولي بين جامعة الإسكندرية وجامعة بوردو الفرنسية، واتفاقية التبادل الاكاديمى بين جامعة الإسكندرية وجامعة أوساكا باليابان.

وفي السياق ذاته، وافق المجلس على ترقية 30 عضو هيئة تدريس، و12 إلى درجة أستاذ، و18 إلى درجة أستاذ مساعد، وترقية 22 مدرسا، ومنح 111 درجة دكتوراة، و197 درجة ماجستير فى التخصصات العلمية المختلفة.