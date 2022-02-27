20% نمواً في مبيعات التوك توك بمصر خلال 2021.. والإجمالي 6 مليارات جنيه

كشفت القوائم المالية شركة جي بي أوتو المستورد الرئيسي والوحيد لـ«التوك توك» في مصر، والمدرجة في البورصة المصرية، عن تحقيقها نمواً نسبته 20% في مبيعات الدرجات البخارية «التوك توك»، خلال العام 2021.

إجمالي مبيعات التوك توك

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد، حصلت «الوطن» على نسخة منها، أن إجمالي مبيعات الدرجات البخارية - التوك توك، بلغ نحو 6 مليار جنيه في العام المنتهي في 30 ديسمبر 2021، مقارنة مع 4.6 مليار جنيه في نفس الفترة من العام 2020.

ووفقاً للقوائم المالية لـ«جي بي أتو»، فإن إجمالي مبيعات الشركة خلال العام المنتهي في 30 ديسمبر 2021، بلغ 31.4 مليار جنيه، مقارنة مع 23.3 مليار جنيه في العام 2020، ما يعني نمواً 34.76%.

صافي أرباح الشركة بعد الضرائب

وكشف البيان، تحقيق شركة جي بي أتو، صافي ربح بعد الضرائب بلغ 1.84 مليار جنيه خلال 2021، مقابل أرباح بلغت 1.11 مليار جنيه خلال العام السابق له.

وحققت صافي بلغ 1.25 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقارنة مع أرباح بلغت 794.77 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

وكانت الشركة أعلنت عقب صدور قرار حظر استيراد مكونات التوك توك، عن البحث وتحديد بدائل مناسبة تلبي احتياجات العملاء، وتدعم الاستدامة طويلة الأجل.

وزارة التجارة والصناعة تحظر استيراد مكونات التوك توك

وسبق أن حظرت وزارة التجارة والصناعة، استيراد مكونات مركبات التوك توك، في مسعى لإنهاء وجود المركبة في الشارع المصري، وإحلاله واستبداله بمركبات «الفان» الصغيرة، وشكلت في ذلك لجنة لدراسة المقترحات الخاصة بعملية التنفيذ، والتي ضمن في عضويتها شركة «جي بي أوتو» وعدة جهات حكومية أخرى.