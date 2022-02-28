حظك اليوم برج العقرب الإثنين 28-2-2022 مهنيا وعاطفيا

شائع للغاية عن مواليد برج العقرب أنهم يتسمون بالصلابة وعدم الاستسلام بسهولة كما يمتلكون إرادة صلبة، وقوة شخصيتهم وشجاعتهم وإخلاصهم يجعلهم يضعون أهدفهم أمامه أعينهم وينفذونها ولا يسمح لأي شيء بتشتيتهم، كما أنه حاد في تعبيراته خلال حديثه مع الآخرين، ويتميز بقدرته على إخفاء مشاعره ولا يبوح بها بسهولة، كما أنه يغير على المقربين منه كثيرًا.

كما يفضل مولود برج العقرب الالتحاق بالوظائف التي تساعده دائمًا على تطوير مهاراته وتزيد من خبرته في العمل، ويبذل الكثير من الجهد لتحقيق أهداف كبيرة، ويبحث دائمًا عن الحظ اليومي الخاص به، ونوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس ومن المهم أن تراجع خطواتك وأن تتعلم من تجارب الماضي وألا تكرر نفس الأخطاء.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

عطارد في وضع معاكس.. فلا تبالغ في ردود أفعالك ولتكن أكثر تحملا.

المرأة برج العقرب والحب

يعرف عن المرأة برج العقرب أنها تكره العلاقات السطحية والعابرة، ودائما ما تحب العلاقات المليئة بالحب والرومانسية، وهي على استعداد تام للتضحية، وتقديم التنازلات من أجل الحفاظ على علاقتها بالشريك.