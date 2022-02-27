موقف الحالات المرضية من امتحانات الدبلومات الفنية 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف الطلبة الذين يتعرضون لظروف طارئة، تسببت في الغياب عن أداء امتحان الدور الأول من الدبلومات الفنية في كل المواد، أو بعضها، بعذر قهري سواء كان مرضيا أو نتيجة حادث، سواء نظام الثلاث أوالخمس سنوات، بجميع التخصصات «الزراعي- الصناعي التجاري- الفندقي».

إثبات العذر المرضي أو الحادث

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» ضوابط عقد الامتحان لهؤلاء الطلاب الذين يتعرضون لحوادث طارئة، وهي:-

- في حالة تغيب الطالب «منتظم» عن أداء امتحان الدور الأول من امتحانات الدبلومات الفنية في كل المواد أو بعضها بعذر قهري سواء كان هذا العذر مرضيا أو نتيجة حادث أوغير ذلك، التقدم للمديرية أو الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، بما يثبت هذا العذر لتقوم المديرية أو الإدارة التعليمية بفحص المستندات واستيفائها والموافقة على قبول العذر أورفضه، ويكون ذلك عن طريق تأشيرة صريحة وواضحة من مدير المديرية أو مدير عام الإدارة التعليمية أو من ينوب عنهما، ثم تخطر لجنة النظام والمراقبة المختصة بقبول عذر الطالب، ويجرى إثبات العذر المرضي أو الناتج عن حادث بتقرير طبي معتمد من التأمين الصحي.

تقرير طبي معتمد من مستشفى حكومي

- بالنسبة لطلاب «عمال - منازل» يثبت بتقرير طبي معتمد من مستشفى حكومي.

- في حالـة العذر المرضي المفاجئ الذي يحدث للطالب أثناء أدائه الامتحان، مما يحول دون استمراره في أداء هذا الامتحان يمكن إثباتـه بتقرير يعـده طبيب اللجنـة وآخـر يعـده رئيسها، وينقـل الطالب إلى مستشفى حكومي، وعـلى ولى أمره التقـدم بالمستندات الطبية الدالة على ذلك عقب انتهاء الامتحان مباشرة للمديرية أو الإدارة التعليمية التابـع لها لتقوم بدورها بفحص هذه المستندات واستيفائها، والموافقة على قبــول العذر، ثـم تخطر لجنة النظام والمراقبة المختصة بقبول عذر الطالب.

- إذا تقرر قبول عذر الطالب يسمح له بأداء الامتحان بالدور الثاني في ذات العام، وتحسب له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في المواد التي تغيب عنها بعذر مقبول.

- إذا وقـع هذا العـذر للطالب في امتحانات الدور الثانـي فـلا يعـتبر العام الذي حدث فيـه عام رسوب، ولا يحسب ضمن مرات التقدم للامتحان.

- الطالب الذي يتقرر عدم قبول عذره تطبق عليه القواعد الخاصة بالدور الثاني.