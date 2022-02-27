ضوابط تغيير لجنة امتحانات الدبلومات الفنية 2022 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط تغيير اللجنة الامتحانية لطلاب الدبلومات الفنية 2022، موضحة أنه إذا كانت اللجنة المطلوب أداء الامتحان أمامها بنفس القطاع الذي تتبعه إدارة المدرسة الأصلية يتقدم الطالب بالاستمارة إلى المدرسة الأصلية المقيد بها لاعتمادها ثم يتقدم بطلب إلى لجنة الإدارة التابع لها لإتخاذ اللازم، مؤكدة أنه حال الموافقة تخطر لجنة النظام والمراقبة ولجنة سير الامتحان بشرط أن تكون المدرسة التي سيؤدي الامتحان أمامها خارج المحافظة.

وأضافت الوزارة في خطاب موجه للمديريات والإدارات التعليمية، أنه إذا كانت اللجنة المطلوب تأدية الامتحان أمامها خارج القطاع الذي تتبعه إدارة المدرسية يتقدم الطالب بعد اعتماد الاستمارة من المدرسة الأصلية بطلب إلى لجنة الإدارة المركزية للامتحانات العامة للتعليم الفني بالمستند الرسمي الدال على تغيير محل الإقامة للنظر في الموافقة على التحويل من عدمه ثم ينفذ ما ينتهي إليه رأي لجنة الإدارة المركزية بقطاع التعليم الفني.

لا يجوز للحاصلين على الإعدادية المهنية التقدم لامتحان الدبلوم

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا يجوز للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية المهنية التقدم لامتحان الدبلومات الفنية العام وفي هذه الحالة يتم إخطار الإدارة العامة للشئون القانونية مع أخذ إقرار على الطالب وولي أمره ومندوب المدرسة بعدم أحقية الطالب في تأدية الامتحان وفي حالة ورود فتوى من الشئون القانونية بذلك.

ونوهت وزارة التربية والتعليم، بأنه لا يجوز أن يؤدي الطالب الامتحان فير عير اللجنة التي حددت له في بطاقة الإخطار برقم الجلوس ما لم ينطبق عليه الشروط الخاصة بذلك، موضحة أنه في حالة حدوث أي ظروف طارئة للطالب وعدم استطاعته الحضور في الزمن المحدد في ذات اليوم فعليه أن يقوم بإثبات ذلك، وتقديم جميع المستندات إلى مديرية التربية والتعليم لدراسة مدى أحقيته في قبول عذره والسماح له بأداء الامتحان في الدور الثاني مع حصوله على الدرجة الفعلية في هذه المادة وذلك قبل إعلان النتيجة.

شروط دخول امتحان الدبلومات الفنية 2022

وفي سياق متصل، قالت وزارة التربية والتعليم، إن شروط دخول امتحانات الدبلومات الفنية 2022 تتمثل في ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75% من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب و85% على الأقل من عدد أيام الدراسة طبقاً لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته.

وأكدت أنه بالنسبة للطلاب المقيدين بدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الزراعيوة يشترط حصول الطالب على 60% على الأقل من الدرجة المخصصوة للتدريبات في المصانع «تخصص تصنيع غذائي» ومادة مشروع العمل «تخصص استصلاح أراضي وميكنة زراعية».

وأوضحت أنه بالنسبة للطلاب المتقدمين لأداء الامتحان وفقاً لمنظومة الجدارات المهنية يشترط لدخول الطلاب التقييم النهائي اجتياز جميع وحدات البرنامج «الصف الثالث» كما يشترط تحقيق نسبة الحضور المقررة طبقاً لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.