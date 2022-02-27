التعليم تعلن الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الدبلومات الفنية 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الدبلومات الفنية 2022، بنظام الثلاث والخمس سنوات، لجميع التخصصات «الزراعي- التجاري- الفندقي- الصناعي» للعام الدراسي الحالي 2021/2022.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الدبلومات الفنية 2022، بنظام الثلاث والخمس سنوات وهي كالتالي:-

- الطلاب المقيدون بالمدارس الثانوية الفنية «التجارية - الفندقية – الزراعية – الصناعيـة» نظام السنوات الثلاث والمطبق عليها منظومة الجدارات المهنية.

- الطلاب المقيدون بالمدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج «تجاري – فندقي - زراعي - صناعي» نظام السنوات الثلاث.

- الطلاب المقيدون بدبلوم المدارس الثانوية الفنية الفندقية- الزراعية- الصاناعية «إعداد مهني» نظام السنوات الثالث.

-الطاالب المقيدون بالمادارس الفنية المتقدمة «تجارية – فندقية – زراعية – صناعية» نظام السنوات الخمس.

- يسمح للطلبة الناجحين أو الراسبين بالصف الثالث بدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس، وكذلك الطلاب الذين استنفذوا عدد مرات الرسوب بالصف الرابع أو الخامس أو الذين لم يستكملوا دراستهم أو انقطعوا عن الدراسة لظروف خاصة بهم بالتقدم لاداء امتحان الدبلوم بالمدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث على نظام العمال وذلك تطبيقا للقرار الوزاري رقم 562 لسنة 2014 والمعدل بالقرار 476 لسنة 2018 والقرار الوزاري 104 لسنة 2021.

طلاب الصف الثالث نظام 5 سنوات يحق لهام التقدم لامتحان الدبلوم

- أما الطلاب المنتظمون المقيدون بالصف الثالث بالمدارس الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس يحق لهام التقدم لامتحان الدبلوم «منتظم» من احدى المدارس الفنية نظام السنوات الثلاث في نفس العام على نفس التخصص والنوعية وذلك بعد التحويل «لعدم اللبس في الفهم بالمدارس» طبقا للقرار الوزاري رقم 215 بتاريخ 5/5/2014 المنظم لكل نوعيه.

- العاملون في مجالات الانتاج والخدمات المختلفة الذين اجتازوا بنجاح امتحان النقل في الصاف الثاني يتقدمون إلى الصف الثالث «نظاام عمال»، أما إذا كان الطالب الناجح بالصف الثاني منتظم يشترط مرور عام دراسي كامل على نجاحه بالصاف الثاني للتقدم لاداء الامتحان بالصف الثالث على نظام العمال.

-الطالب الذين سبق لهم تأدية الامتحان ثلاث مرات يسمح له بالتقدم لامتحان مرة رابعة بناءا على ما جاء بالفقرة الثالثة من المادة 36 من قانون التعليم 139 لسانة 1981 وبناءا على ما جاء بالقرار الوزاري رقم 318 والصـادر بتاريخ 15/11/1994 على أن يسدد الطالب الرسم المقرر بقرار المصروفات على أن تكون هذه آخـر فرصة لهـم.

موقف الطلاب الراسبين في امتحانات الدبلومات الفنية

أما عن الطلاب الذين تقدموا لامتحان الدبلوم العام الماضي 2020 ورسبوا ولهم حق التقدم هذا العام ، يتقدمون على النظام المطور في المواد التي رسبوا فيها وذلك بناءا على موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على النحو التالي:

- التعليم التجاري والفندقي: الطلاب الراسبون في جميع المواد أو بعضها من سنوات سابقة على النظام القديم في الصف الثالث بالمدارس التجارية نظام السنوات الثلاث يؤدون الامتحان في لعام الحال يوالاعوام القادمة على المناهج الجديدة في جميع لمواد في تخصصاتهم او في اي تخصص اقرب لشعبته في النظام المطور بإقرار كتابي من الطالب و ولي الامر ، ويتقدم الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدبلوم على نظام العمال بعد استيفاء جميع المستندات والتأكد من صحتها مع إرفاق شهاد اتمام الدراسة بالتعليم الاساسي او بيان نجاح ضمن هذه المستندات والتأكد من صحتها من خلال الادارة العامة للامتحانات واعتمادها.

- التعليم الزراعي : جميع امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام والأعوام القادمة تعقد على النظام المطور، وجميع الطلاب الراسبين والباقين للاعادة الذين يتقدمون لاداء امتحان الدبلوم هذا العام في مواد رسوبهم فقط على النظام المطور ، وجميع الطلاب الذين درسوا المناهج القديمة ورسبوا في امتحان الدبلوم طبقا للمناهج القديمة ولم يتقدموا لأداء الامتحان في مواد رسوبهم أاو الذين لم يحرروا استمارات يؤخذ عليهم اقرارات بإختيار أحد المجالات المطورة إذا ما رغبوا في التقدم لأداء امتحان الدبلوم هذا العام أو الاعوام القادمة وذلك بالنسبة للطلبة الذين لم يستنفدوا عدد مرات التقدم لاداء امتحان الدبلوم

- التعليم الصناعي: جميع الطلاب الراسبين والباقين للاعادة ممن تقدموا لأداء امتحان الدبلوم لأول مرة في العام الدراسي 2020 / 2021 يؤدون الامتحان هذا العام في مواد رسوبهم على نفس النظام «مواد نظرية - مواد عملية - معامل»، والطلاب الراسبون على النظام القديم ولم يستنفذوا عدد مرات التقدم المقررة يؤدون الامتحان هذا العام على النظام المطور في المواد المناظرة لمواد رسوبهم مع اخذ الاقرارات اللازمة عليهم.