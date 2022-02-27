مجاهد لـ«الوطن»: دراسة مبدئية لتعديل مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2022

حاله من الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار خبر عن تغيير الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، وتم تعديل مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2022، العملي والنظري سواء نظام الثلاث والخمس سنوات لجميع التخصصات «التجاري- الفندقي- الزراعي -الصناعي»، وتحديد يوم 28 مايو لعقد الامتحانات التحريرية ، و14 مايو للامتحانات العملية، بدلاً من يوم21 مايو للامتحانات النظرية، ويوم 11 يونيو الامتحانات العملية.

حقيقه تعديل مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2022

وتواصلت «الوطن» مع الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي أكد أنه ما تم تداوله من جداول زمنية الليلة بخصوص مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2022 هو مستند غير معتمد من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضاف مجاهد أن هذا المستند نتيجة دراسة مبدئية عن امتحانات الدبلومات الفنية لم تكتمل بعد وسنوضح الأمر بالكامل خلال الايام القادمة بعد التدقيق في الأمر.

إعلان تفاصيل الامتحانات خلال الأيام القادمة

وفي سياق آخر يواصل طلاب الدبلومات الفنية بجميع التخصصات تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2021- 2022،والتي فتح باب التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب بسرعة تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2021- 2022 حتى يتسنى لهم دخول امتحانات للعام الدراسي الحالي 2021/2022.

وشددت وزارة التعليم، علي بعض الضوابط هي:

- أن تكون جميع الصور الشخصية للطالب مطابقة لصورة الاستمارة الإلكترونية وأن يكون مكتوب عليها الاسم رباعياً ومطابقاً لشهادة الميلاد.

- عند استلام الصورة الشخصية من الطالب يجب التأكد من الاسم صحيحاً وأن تكون صورة الطالب نفسه.

- مراجعة بيانات الطالب علي الاستمارة وعليها طابع دعم فئة 10 جنيهات، وبيانات النجاح ويكتب التخصص صحيحاً وليس الشعبة.

-يلصق على الشهادة المؤمنة طابع فئة 10 جنيهات دعم وعدد 2 طابع مهن تعليمية فئة واحدة جنيه تحت مسئولية المدرسة.