طلاب معاهد التمريض بالإسكندرية يشكون إلحاقهم بالفرقة الأولى بالكلية

تقدم 279 من خريجي معاهد التمريض الملتحقين بكلية التمريض بجامعة الإسكندرية، بشكوى لرئيس الجامعة، بسبب إلحاقهم بالفرقة الأولى بدلاً من الثانية بالمخالفة لما ينص عليه قانون تنظيم الجامعات واللائحة التنفيذية له، ما يترتب عليه إهدار عام في الدراسة، وتحميل أولياء أمورهم مصاريف أكثر، الأمر الذي دفعهم لمطالبة إدارة الجامعة بالتدخل السريع حرصا على مستقبلهم.

شكوى طلاب تمريض الإسكندرية

وبحسب الشكوى المقدمة إلى رئيس جامعة الإسكندرية، والتي حصلت عليها «الوطن»، فإن عدد الطلاب الملتحقين بكلية تمريض الإسكندرية من خريجي معاهد التمريض 279 طالبا وطالبة، وقد التحقوا بالكلية بعد أن توافرت فيهم ك شروط القبول.

ووفقا لقانون تنظيم الجامعات واللائحة التنفيذية له، يتم قبول خريجي معاهد التمريض على السنة الثانية الدراسية بالكلية، وذلك ماتم تنفيذه في كل الكليات بجمهورية مصر العربية، كما أنه عند الاعلان عن كلية تمريض الإسكندرية وقت التنسيق كان المعلن أن الملتحقين بالكلية من خريجي المعاهد سيُقبلون بالسنة الثانية مباشرة دون الحاجة للسنة الدراسية الأولى، تقصيرا لمدة الدراسة لسبق دراسة أكثر هذا المواد من خلال المعاهد، ويكتفى بالمواد التي لم يتم دراستها بالمعهد من مواد السنة الأولى إلحاقا بمواد السنة التي سيقبلون عليها.

تفاصيل المشكلة

وأوضح الطلاب، أنه في بداية السنة الدراسية تم إصدار منشور من وكيل الكلية لرئاسة الأقسام، يقضي بإجراء مقاصة بالمواد التي دُرست على أن يلتحق طلاب خريجي المعاهد بالسنة الدراسية الثانية مباشرة، وأرفق الطلاب بالتظلم صورة من هذا المنشور، إلا أنهم فوجئوا عند حصول البعض منهم على إفادة من الكلية بأنهم في المستوى الأول، بمعنى أنهم بالسنة الأولى بالكلية، بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات واللائحة التنفيذية له، وعلى عكس ما دأبت عليه كليات بالجمهورية.

وطالب الطلاب رئيس الجامعة بسرعة التدخل حفاظا على مستقبلهم، لأن ذلك الأمر يهدر سنوات دراستهم بالمعهد، لاسيما في ظل تكرار المواد تم دراستها بالفعل، فضلا عن إرهاق الأهالي ماليا، وهم الذين ذاقوا الأمرين في تحقيق طموح أبنائهم بالالتحاق بكلية التمريض.

وتساءلوا: «هل يتم مكافآتنا بالسعي وراء تحقيق طموحنا بإهدار نصوص القانون والتعسف مع الطلبة وإجبارهم على زيادة سنة دراسية مرهقة دون سبب وغير منصوص عليها بنصوص القانون؟.. وهل لمجلس إدارة الكلية الحق في مخالفة قانون الجامعات وعدم تطبيقها لنصوصه دون مبرر واضح على عكس باقي الكليات؟».

شكوى لوكيل الكلية وتوضيح «المقاصة»

لم يقف الأمر عند ذلك فحسب، إذ تقدم الطلاب بشكوى إلى وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، أكدوا فيه أن نص لائحة الكلية تنص على دراسة المواد الأساسية للمستوى الثاني مع دراسة متطلبات المستوى الأول، وبشأن عمل مقاصة قدرها عشر ساعات، وهذا يخالف باقي المقاصات التي تم وضعها لجميع دفعات المعاهد السابقة والتي تم دراستها سابقا من قبل الدفعات السابقة الذين التحقوا بالمستوي الثاني مباشرة وتم عمل مقاصة لهم وقدرها 23 ساعة.

وأكد الطلاب، أنهم أحضروا مقاصة لجامعة المنصورة، والتي تطبق نظام الساعات المعتمدة أيضا، كدليل على احقيتهم في ذلك.

عميد الكلية: طلاب الفرقة الثانية محملين بمواد الأولى

من جهتها، قالت الدكتورة نفرتيتي زكي، عميد كلية التمريض جامعة الإسكندرية، إن الكلية تعمل بنظام الساعات المعتمدة، لذا تحلق طلاب معاهد التمريض بالفرقة الثانية محملين ببعض مواد الفرقة الأولى التي لم يحصلوا عليها بشكل كامل خلال دراستهم في المعهد.

واضافت عميد الكلية لـ«الوطن»، أن الكلية تهدف إلى تخريج طلاب قادرين على التميز في القطاع الطبي والحفاظ على صحة وسلامة المرضى على أكمل وجه، لذا تحرص على تعليم طلابها بأقصى قدر ممكن وأفضل تعليم، وعليه ترتب فتح تسجيل مواد الفرقة الأولى لدراستها بشكل معمق وأفضل في حال لم يتحصلوا عليها.

عميد الكلية: سنتواصل مع الطلاب لاتخاذ الإجراء المناسب لهم

وأوضحت، أن هذا النظام المتبع في كلية التمريض يعرف بنظام «المقص»، إذ يتم توجيه الطلاب لدراسة المواد التي لم يتحصلوا عليها في المعهد أو كانت بساعات أقل من الكلية وذلك حفاظا على إخراج خريجين مميزين، مؤكدة أن ذلك لن يؤخر الطلاب عن تخرجهم حيث يوفر نظام الساعات المعتمدة فرصة للطلاب على تسجيل مواد أكثر في حال توفقهم.

واكدت أنها ستتواصل مع الطلاب بشكل مباشر اليوم الاثنين، من أجل مناقشة الأمر واتخاذ الإجراء المناسب لمصلحة الطلاب، مشددة على أن إدارة الكلية دائماً تأتي مع مصلحة الطلاب.