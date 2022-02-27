تفاصيل مزاد سيارات شهر مارس 2022.. وشروط الحضور

تنظم الهيئة العامة للخدمات الحكومية جلسة مزاد علني، بعد غد الثلاثاء، لبيع سيارات ملاكي ونقل وأجرة و«بيك أب» وموتوسيكلات تابعة لجمارك محافظة الإسكندرية.

وأعلنت الهيئة العامة تفاصيل جلسة مزاد سيارات شهر مارس 2022، عبر الموقع الرسمي للهيئة على الإنترنت، من خلال فيديو توضيحي لماركات السيارات، التي ستعرض خلال المزاد مملوكة لجمارك محافظة الإسكندرية، وتتنوع بين سيارات «رينو، بيجو، فولفو، لاندروفرو سوزوكي، شيفرولية، تويوتا، جيب شيروكي، مرسيدس، سيارات ماركة نصر شاهين، نيسان وسيات».

الشروط الأساسية اللازمة لحضور المزاد

وحددت الخدمات الحكومية، مجموعة من الشروط الأساسية اللازمة لحضور أول مزاد سيارات لشهر مارس 2022، من بينها الحصول على كراسة الشروط التي طرحتها الهيئة بـ400 جنيه، عبر المقر الرئيسي للهيئة في حي الدقي، بمحافظة الجيزة.

وتضمنت الشروط دفع مقابل التأمين المؤقت قبل الاشتراك في مزاد الثلاثاء، الأول من مارس، وحددت قيمة التأمين المؤقت لا تزيد عن 10000 جنيه، مشيرة إلى أن التأمين المؤقت أحد الشروط الرئيسية للمشاركة إلى جانب صورة من بطاقة الرقم القومي، سارية في تاريخ عقد المزاد إلى جانب صورة من السجل التجاري، والبطاقة الضريبية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية والشركات والتجار.

ضرورة معاينة السيارات قبل المشاركة في المزاد

ونبهت الهيئة على الشركات والأفراد الراغبين في الاشتراك الذين يعتزمون حضور المزاد العلني، على ضرورة معاينة السيارات قبل المشاركة في المزاد، مؤكدة أن المعاينة شرط أساسي قبل البيع في مزاد الثلاثاء الموافق لـ1 مارس المقبل.