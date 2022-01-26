أحمد فتحي يكشف تفاصيل دوره في فيلم «حامل اللقب»: «كابتن كرة»

كشف الفنان أحمد فتحي، اليوم الأربعاء، تفاصيل دوره في فيلم «حامل اللقب»، المقرر عرضه 2 فبراير المقبل.

ونشر فتحي، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بوستر له من العمل، وعلق عليه: «كابتن نبراوي، كابتن فريق قد الدنيا حامل اللقب 2/2/2022 في جميع دور العرض».

فيلم حامل اللقب

فيلم حامل اللقب من بطولة هشام ماجد ودينا الشربيني ومحمد سلام وأحمد فتحي ومحمد ثروت ودنيا ماهر وليلى عز العرب ومحمد كيلاني، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المشاكل الزوجية التي تحدث في مجتمعنا، ويتم تناولها بشكل كوميدي.

فيلم ديدو

شارك الفنان أحمد فتحي مؤخرا في فيلم «ديدو»، بطولة كريم فهمي وحمدي الميرغني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وهشام ماجد وشيكو وهدى المفتي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.

وتدور أحداث الفيلم حول ديدو الذي يسرق عالما ثريا، ويتسبب ذلك في تحويله هو ومن معه لعقلات إصبع، ما يضعهم في مغامرات ومفارقات كوميدية.

مسرحية أبو العربي

أما بالنسبة للمسرح، شارك أحمد فتحي في مسرحية «أبو العربي»، التي حققت نجاحا كبيرا وإقبال وقت عرضها.

المسرحية بطولة هاني رمزى وداليا البحيري وليلى عز العرب ومحمد جمعة وحجاج عبدالعظيم، وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم.