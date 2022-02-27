عاقل: زيادة حركة السياحة الوافدة من رومانيا وكازاخستان في فبراير

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أعداد السياح الوافدين من رومانيا وكازاخستان خلال الأسبوع الماضي من شهر فبراير، عوضت إلى حد ما توقف الرحلات الأوكرانية إلى مصر منذ يوم الخميس الماضي، بسبب الحرب الروسية وغلق المجال الجوي أمام جميع الرحلات مشيرًا إلى أن نسب الإشغال الفندقي حاليا بالمدن السياحية بالبحرالأحمر وجنوب سيناء «متوسطة».

لا إلغاءات في حجوزات الروس لمصر رغم الحرب

وأضاف علاء عاقل لـ«الوطن» أن الرحلات الروسية الوافدة إلى مصر لم تشهد أية إلغاءات بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا حيث تسير وفقا لمعدلاتها الطبيعية قبل اندلاع الحرب، لافتًا إلى أن الفنادق المصرية تقدم كل الخدمات المميكنة لإراحة السياح بصفة عامة وسائحي البلدين على وجه الخصوص، مشددًا على عدم حدوث أية مشكلات بين سائحي الدولتين المتواجدين بالفنادق المصرية حاليًا..

مد إقامة السياح الأوكرانيين

وأوضح أنه تم مد إقامة السياح الأوكران بالفنادق ممن انتهت حجوزاتهم نظرا لتوقف الرحلات بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى ان كافة الفنادق حريصة على تقديم كافة الخدمات الممكنة للسياح الأوكران.

وتابع عاقل أن إقامة الأوكران بالفنادق غير محددة المدة وستنتهي فور إيجاد السلطات الأوكرانية وسيلة لنقلهم إلى بلدهم، مشددا على أن وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية والفنادق حريصون على توفيركل سبل الراحة للسياح الأوكران طوال فترة إقامتهم بمصر.

وأكد رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية أن الفنادق التي يتواجد بها سياح أوكران وروس، أكدت على الأمن الإداري بالفنادق بضرورة العمل على عدم حدوث أي صدام أو احتكاك بين الطرفين والعمل على تهدئة الأوضاع وطمأنة السياح، معربا عن آماله في انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية في أقرب وقت ممكن لما لذلك من تأثير إيجابي على حركة السلم العالمي ما يؤدي إلى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة.