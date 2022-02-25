المنشآت الفندقية: سنقدم كل الخدمات للسياح الروس والأوكران المتواجدين بمصر

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الاهتمام الأول لكل الفنادق التي تستضيف سياح أوكران وروس حاليا هو توفير كل الخدمات لهم وإشعارهم بالأمان في ظل الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا حاليا، لافتا إلى أنه تم إعطاء تعليمات للأمن الإداري بالفنادق بالانتباه الشديد والحرص على عدم وقوع أية اشتباكات بين سياح الدولتين المتواجدين بفندق واحد، موضحا أنه لم تحدث أية مشكلة بين سياح روسيا وأوكرانيا المتواجدين بالفنادق المصرية منذ اندلاع الحرب فجر أمس الخميس.

مد فترة إقامة السياح الأوكران التي انتهت فترة حجوزاتهم بالفنادق

وأضاف لـ«الوطن» أنه تم مد فترة إقامة كل السياح الأوكران المتواجدين بالفنادق ممن انتهت فترة إجازاتهم، وحالت ظروف الحرب وغلق المجال الجوي الأوكراني دون عودتهم إلى بلدهم، موضحا أن مد فترة الإقامة بالفنادق ستكون إلى حين إيجاد حل لمسألة سفرهم بشكل آمن مهما بلغت المدة الزمنية، وتابع: «مسألة تحمل تكاليف إقامة هؤلاء السياح بالفنادق ليست أولوية لنا حاليا، حيث سيتم عقد اجتماعات فيما بعد مع مسؤولي وزارة السياحة والآثار والمستثمرين السياحيين لإيجاد حل لها».

التشديد بعدم الامتناع عن تقديم أية خدمة للسياح الروس والأوكران بالفنادق

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أنه تم التنبية والتشديد على كل الفنادق بعدم الامتناع عن تقديم أية خدمة للسياح الروس والأوكران بالفنادق كانت تقدم لهم، مشيرا إلى أن الغرفة ستعمل بشكل طبيعي خلال يومي الإجازة الأسبوعية لتلقي أية شكاوى من السياح في هذا الإطار، كما أن الخط الساخن لوزارة السياحة 19654يتلقى على مدار اليوم كل الشكاوى وبالعديد من اللغات منها الروسية والأوكرانية.

وأشار عاقل إلى أنه لا يوجد أي إحصاء رسمي حتى الآن عن عدد السياح الأوكران والروس المتواجدين بالفنادق المصرية حاليا، لافتا إلى أن روسيا وأوكرانيا من أهم الدول المصدرة للسياح لمصر والحرب التي نشبت بينهما ستتسبب في تراجع الحركة الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة.