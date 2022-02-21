«المنشآت الفندقية»: استمرار حظر الخيام الرمضانية هذا العام

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه غير مسموح للفنادق بإقامة الخيام الرمضانية خلال شهر رمضان القادم، وذلك وفقا لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه مسموح للفنادق بإقامة فقرة فنية بمطرب أو بدون، داخل قاعات الفنادق المغلقة، شريطة اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط التشغيل، موضحا أنه ممنوع إقامة أية حفلات غنائية أو موسيقية داخل القاعات المغلقة بالفنادق خلال شهر الصوم.

حظر تقديم الشيشة بالمنشآت الفندقية

وأضاف لـ«الوطن» أنه يسمح للفنادق باستقبال الراغبين فى تناول وجبات الإفطار والسحور سواء أفراد أو مجموعات شريطة عدم تجاوز الحضور للأعداد المقررة، إضافة إلى اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، مشددا على حظر تقديم الشيشة داخل المنشآت الفندقية سواء بالقاعات المفتوحة أو المغلقة أو بالمطاعم الموجودة داخل الفنادق.

السماح بإقامة حفلات الزفاف والخطوبة بالقاعات المفتوحة

وأوضح «عاقل» أن إقامة حفلات الزفاف والخطوبة ممنوعة أيضا بالقاعات المغلقة بالفنادق، إلا أنه مسموح بإقامتها بالمناطق المفتوحة شريطة عدم تجاوز الحضور الـ300 فرد مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، موضحا أن كافة الخدمات التي كانت تقدمها الفنادق قبل جائحة كورونا عادت بالكامل، عدا إقامة الحفلات بالقاعات المغلقة وتقديم الشيشة بالمنشآت الفندقية والمطاعم السياحية.

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى أن الفنادق المصرية جاهزة لاستقبال أي أعداد من السياح العرب الذين يفضلون قضاء شهر رمضان بالعاصمة المصرية القاهرة، لافتا إلى أن المطاعم السياحية الموجودة داخل الفنادق مفتوحة طوال اليوم بما يسمح لراغبي السهر خلال رمضان بتناول السحور بها.

يشار إلى أن الحكومة حظرت إقامة الخيام الرمضانية منذ عام 2020 وحتى الآن، وذلك خوفا من انتشار فيروس كورونا الذى قد ينتقل بين الحضور، خاصة أن غالبية الخيام الرمضانية تشهد زحاما خلال شهر الصوم.