محافظ كفر الشيخ يصدر حركة محليات محدودة لعدد من رؤساء المدن

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، قرارا بشأن حركة محليات محدودة لعدد من رؤساء مدن المحافظة، وذلك في إطار حرص المحافظ على الارتقاء بمستوى العمل بالجهاز الإداري، للنهوض بمنظومة العمل المحلي وسرعة إنجاز المهام بما يساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، في بيان له، أن الحركة شملت قرار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بتعيين حسام عبد السلام محمد الشيخ، رئيس حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، للعمل رئيسا لمركز ومدينة فوة، كما شملت أيضا تكليف كل من وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، للعمل رئيسا لمدينة برج البرلس.

تقييم مستمر لرؤساء المدن

كما شملت حركة تنقلات كفر الشيخ تعيين أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، بالعمل رئيسا لمدينة مسير، ولم يعلن المحافظ عن تعيين رئيسا لمركز ومدينة كفر الشيخ، وذلك بعد خلو المنصب منذ أكثر من شهر، على خلفية استبعاد اللواء شعبان مبروك، رئيس المركز والمدينة، عقب وجود بعض المخالفات، وتتولى المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد لكفر الشيخ، رئاسة مركز ومدينة العاصمة لحين شغل الوظيفة.

الدفع بعناصر شابة

ووفق بيان المحافظ، فإن الحركة جاءت عقب التقييم المستمر لأداء رؤساء المدن ونوابهم خلال الفترة السابقة، مع الدفع بعناصر شابة جديدة قادرة على تحسين منظومة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موجها إياهم بالعمل على تحسين مستوى الأداء الإداري، والاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستماع لطلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها والتصدى لأي مخالفات بشكل حاسم وفوري، ومتابعة ملفات التصالح والتصدي لحالات التعدي على أملاك الدولة والبناء المخالف.