السيناريست عصام زيد: ندوة للأعمال الشبابية الصاعدة الخميس بمكتبة المستقبل

قال الكاتب والسيناريست عصام وائل زيد، إنه سيحل ضيفا في الندوة الشهرية لـ«مكتبة المستقبل»، ضمن ما ستنظمه المكتبة، الخميس المقبل، في ندوة بعنوان «الأعمال الفنية الشبابية الصاعدة»، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً في مقرها بمصر الجديدة.

زيد: الفنانون والمثقفون لهم دور كبير في إثراء المجتمع

وأضاف «زيد»، خلال مداخلة هاتفية له على فضائية «الغد»، أن الندوة ستتناول الإصدارات السابقة والأعمال الحالية الخاصة به، كما ستتضمَّن الندوة حديثه حول أعماله ودور الفن في دعم الوطن والوقوف بجانبه، خاصة في وقت الشدائد، وذلك لأن الفن والثقافة هما قوة مصر الناعمة، والتي تهتم بها القيادة السياسية وبشدة.

زيد: عقد جلسة نقاشية بعد انتهاء الندوة

وأوضح أنه وفي أعقاب الندوة، سيتم المناقشة بين الحضور من الأدباء والشعراء والحاضرين من أجل إثراء الندوة بالمعلومات والأفكار الفعالة والملموسة بالمجالين الفني والثقافي على حد السواء، لافتا إلى أنه وخلال الندوة سيكشف عن التفاصيل الكاملة والدقيقة لتسلسل الأحداث الفنية في الأعمال الدرامية والسينمائية.

وأعرب الكاتب عن سعادته البالغة لحلوله ضيفا في تلك الندوة والتي سيشارك فيها لفيف من الكتاب والفنيين والصحفيين من أجل طرح الرؤى الفنية التي تتوافق مع الجمهور، كما يدور النقاش خلال الندوة حول سيناريو فيلمه السينمائي الجديد بعنوان «مذكرات»، والذي فيه سيتم استعراض مجموعة من القصص المجتمعية المهمة والمؤثرة في مجتمعنا المصري.