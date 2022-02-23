اليوم.. «الضرائب» تعقد ندوة أونلاين لشرح التسجيل على المنظومة الضريبية

تنظم مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الأربعاء الموافق لـ 23 فبراير الحالي، ندوة وورشة عمل لشرح كيفية التسجيل على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة وكيفية تقديم الإقرارات الإلكترونية الضريبية بالنسبة للشخصيات الاعتبارية والشركات والمؤسسات وكذلك كيفية عمل وتقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للأفراد والأشخاص الطبيعين سواء بالنسبة لإقرارات ضريبة الدخل أو إقرارات ضريبة القيمة المضافة.

ووفقاً للموقع الرسمي لـ«الضرائب» على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وإنستجرام أكدت على عقد الندوة رقم 221 عبر الإنترنت (أونلاين) لشرح كيفية تقديم ورفع الإقرارات الإلكترونية الضريبية عبر المنظومة الإلكترونية التباعة لـ«الضرائب».

تفاصيل الندوة

وأضافت «الضرائب» أن الندوة يحاضر خلالها وائل السيد مدير المكتب الفني لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية إلى جانب محسن الجيار محجوب مدير عام مساعدة المسجلين بمنطقة غرب الجيزة التابعة لمصلحة الضرائب المصرية.

كانت مصلحة الضرائب المصرية قد نظمت الندوة رقم 207 (اونلاين) الاثنين الموافق لـ 8 فبراير حول كيفية التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية عبر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة للمولي مأموريات الضرائب منطقة القاهرة رابع المدمجة و التي حاضر خلال تلك الندوة أيضا الأستاذ وائل السيد مدير بجانب الدكتور محسن الجيار.

وأشارت «الضرائب» إلى مواصلة تقديم الندوات التعريفية وورش العمل في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة لتطوير وتحديث النظم المطبقة لخدمة العمل الضريبي من خلال شبكة معلومات مصلحة الضرائب المصرية وأيضا مواكبة أحدث النظم والتقنيات العالمية اللازمة لتطوير منظومة العمل الضريبي بعد أن ظهرت الحاجة الملحة لاستغلال الإمكانيات الكبيرة المتاحة لدى المصلحة حيث يتيح النظام القدرة على ملء وتقديم الإقرار الكترونيا عبر الويب، بالإضافة إلى تقديم خدمة فعالة من خلال قدرة الممول على الدخول الى سجله الضريبي الإلكتروني من خلال أي حاسب خلال 24 ساعة على مدار العام.