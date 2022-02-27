«حياة كريمة» تنشر آخر إنجازاتها في قرية أبوصير بالإسكندرية «صور»

نشرت الصفحة الرسمية لـ«حياة كريمة» متابعة ميدانية لمشروعات مبادرة حياة كريمة في محافظة الإسكندرية، في قرية أبوصير بمركز برج العرب.

وأوضحت الصفحة الرسمية للمبادرة عبر موقعها الإلكتروني «فيس بوك»، أنه يتم حاليا إنشاء مركز للخدمات المتكاملة، ومركز شباب أبوصير القبلي، والوحدة الاجتماعية ورافعة مياه الشرب بالكيلو 38.5، مدرسة المأمون المشتركة، ومدرسة العزائم المشتركة.

وتنشر مبادرة حياة كريمة جهودها في القرى المدرجة ضمن المبادرة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والحكومة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة لقرى الريف المصري، والتجمعات الريفية الأكثر احتياجا، من أجل تحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية، للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، للتخفيف عن كاهل المواطن، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وإشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم، الاستثمار في تنمية وبناء الإنسان المصري، سد الفجوة التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.

انتهت المبادرة من بناء 120 ألف وحدة سكنية

وكشفت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عن المشروعات التي تعمل عليها، ونسب الإنجاز فيها، إذ انتهت المبادرة من بناء 120 ألف وحدة سكنية بقرى المبادرة، ورفع كفاءة 12 ألف وحدة سكنية، وإنشاء 706 خزانات صرف صحي منزلي، و1680 وصلة صرف صحي منزلي، و130 محطة معالجة، و1675 وصلة مياه منزلية، لافتة إلى أن 33% من المشروعات توفر الخدمات الأساسية، و50% تهدف لتحسين معدل إتاحة الخدمات الأساسية في بعض القرى، وخفض معدلات الفقر بنسبة 14% في بعض القرى المدرجة بالمبادرة، وإنشاء وتطوير 127 مدرسة، بواقع 2311 فصلًا دراسيًا، ومحو أمية 3000 مواطن.