وزير خارجية أوكرانيا: كييف عاشت أسوأ قصف منذ 1941.. وبوتين يذكِّرنا بـ هتلر

قال وزير الخارجية الأوكراني ديميتري كوليبا، إن العديد من المدن الأوكرانية شهدت قصفا عشوائيا باستعمال صواريخ كروز والطيران ودخول القوات البرية الروسية للأراضي الأوكرانية، والعديد من البنى التحتية تضررت، والمدنيون قتلوا وأصيبوا في ضربات وقصف عشوائي في الساعات الأولى للعدوان العسكري.

العاصمة كييف قُصفت بشدة

وأضاف «كوليبا» خلال مؤتمر صحفي ونقلته فضائية «سكاي نيوز عربية» الإخبارية، أن العاصمة كييف قُصفت بشدة والتي كانت أسوأ لحظة للمدينة منذ 1941 حين قصفت من ألمانيا النازية، لافتا إلى أن الرئيس بوتين وأفعاله تذكِّرنا بطريقة هتلر.

وشدد على أنه بما أن الأراضي البيلاروسية استعملت في العدوان الآن، فالقوات الأوكرانية لا تقصف فقط من روسيا ولكن من أيضا بيلاروسيا، والرئيس البيلاروسي ربما في أي لحظة يعطي أمرًا بإرسال قواته لتساعد القوات الروسية داخل أوكرانيا لقتل الأوكرانيين من الرجال والنساء والعجائز والأطفال.