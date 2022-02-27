عاجل.. مصر تدعو لاجتماع عربي طارئ بشأن أزمة أوكرانيا

دعت جمهورية مصر العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، وذلك للتباحث حول التطورات الجارية في أوكرانيا، بحسب بيان صدر منذ قليل من قبل وزارة الخارجية المصرية.

ويعد البيان المصري هو ثاني تعليق مصري على أزمة روسيا وأوكرانيا منذ بدايتها، حيث أكدت القاهرة من قبل على أنّها تتابع بقلق بالغ التطورات المُتلاحقة اتصالًا بالأوضاع في أوكرانيا.

وكانت روسيا شنت عملية عسكرية ضد أوكرانيا، فجر الخميس الماضي، تقول إنها لحماية منطقة دونباس الواقعة شرق أوكرانيا، والتي يتواجد فيها عدد كبير من المواطنين الروس.