وزير الخارجية الأوكراني: دمرنا 600 مدرعة روسية و46 طائرة في 3 أيام

قال وزير الخارجية الأوكراني ديمتيري كوليبا، إن القوات الأوكرانية والحرس الوطني والشرطة الوطنية والعديد من الدفاع المدني وقوات الدفاع كلها تقاوم وتقاتل القوات الروسية «الغازية» لليوم الرابع على التوالي، وقدرة أوكرانيا على الصمود كانت عالية جدًا، ولم يتوقعها بوتين.

روسيا لم تحقق أي هدف استراتيجي

وأضاف خلال مؤتمر صحفي ونقلته فضائية «سكاي نيوز عربية» الإخبارية، أن روسيا لم تحقق أي هدف استراتيجي في الأيام الأربعة الأولى للغزو الروسي، والرئيس الروسي وضع خططا للقيام بعملية حرب سريعة حتى يجعل أوكرانيا تتراجع ويسيطر على كييف لكن لا شيء من هذا حدث.

وتابع: «نعم نتألم وننزف ولكننا أصبناهم أيضا في مقتل، طبقا لبيانات الدفاع الأوكرانية فإن الروس فقدوا في 3 أيام ونصف 46 طائرة حربية روسية، و26 حوامة، ودمَّرنا 146 دبابة، و600 مدرعة، و49 مدفعا، وصاروخ بوك الذي استعمل لإسقاط طائرة إميدج 15 حين روسيا قتلت المئات من المدنيين».

وواصل: «دمرنا 30 سيارة وطائرتين مسيرتين وسفينتين، كما أن الروس خسروا أكثر من 4 آلاف، والمئات من الروس أصبحوا سجناء حرب، هذه البيانات أولية لأن الحرب تمتد والأرقام تتغير».