دعاء ليلة الإسراء والمعراج وفضل صيامها.. الإفتاء توضح

تحل الليلة ذكرى رحلة الإسراء والمعراج، فتشهد محركات البحث عمليات بحث مكثفة حول دعاء ليلة الإسراء والمعراج، فكانت واحدة من أكبر المعجزات الإلهية التي حصلت في التاريخ، وكانت تكريما من الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم، حيث كانت في وقت وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها وعمه أبو طالب، الذي كان له أثر كبير على النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لشدة حبه لهما.

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

وعن دعاء ليلة الإسراء والمعراج، ذكرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن هناك عددا من الأدعية المحبذة في هذه الليلة المباركة، ومنها:

- «اللهم إنك جبرت بخاطر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وغسلت أحزانه بالإسراء والمعراج وجبرت خاطره في شعبان فولَّيته قبلةً ترضاها وأعلنت على الملأ أنّك وملائكتك تصلون عليه وأمرتنا بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، أسألك يا الله أن تجبر بخاطرنا جبرًا يليق بقدرتك وعظمتك وكرمك يا الله وأن تتقبل دعاءنا وأن تعطينا سؤالنا وأن تبلغنا رمضان، ونحن بأحسن حال وأن تدخلنا الجنة برحمتك بصحبة نبينا وحبيبنا محمد».

- ومن دعاء ليلة الإسراء والمعارج، جاء أيضا الدعاء التالي: «اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي».

فضل صيام ليلة الإسراء والمعراج

وأشارت دار الإفتاء إلى دعاء ليلة الإسراء والمعراج السائد، وهو: يا رب أستودعك أدعية فاض بها قلبي فاستجب لي يا الله اللهم لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن أجسادنا داء وادفع عنا كل هم وغم وبلاء واشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين».

وهناك العديد من الناس يحرصون على اغتنام فضل ليلة الإسراء والمعراج عن طريق الصيام، وأوضحت دار الإفتاء في منشور لها فضل صيام ليلة الإسراء والمعراج، مؤكدة أنه يقي العبد من النار في يوم القيامة، مشيرة إلى الحديث الوارد في رواية الإمام مسلم، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله بَعَّدَ الله وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».