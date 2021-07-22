مصيف بلطيم بكفر الشيخ.. وجهة العائلات من مختلف المحافظات

حوادث متعددة شهدها مصيف بلطيم خلال الساعات القليلة الماضية، كان أبرزها مصرع الطفل «مصطفى ي. أ.»، 16 سنة، مقيم بمحافظة القليوبية، خلال ذهابه بسرعة لحجز دوره في الملاهي التي كانت شديدة الزحام بسبب زيادة عدد المُصطافين بشاطئ بلطيم فتعثر وسقط وارتطمت رأسه بجسم صلب، ليسقط جثة هامدة في الحال، كما نجحت فرق الإنقاذ المتواجدة على شواطئ مصيف بلطيم، في إنقاذ ما يقرب من 100 شخص من الغرق اليوم الخميس في المصيف، الأمر الذي جعلها محل تساؤلات للكثيرين عن مصيف بلطيم ومكانه وتاريخه.

وتقدم «الوطن» في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن مصيف بلطيم بكفر الشيخ.

مصيف بلطيم.. يطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط

ويقع مصيف بلطيم على بُعد 80 كيلو متر عن مدينة كفر الشيخ، ويتبع مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ ويقع في أقصى شمال المركز، وهو أحد أشهر المصايف التي تُطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط بطول 11 كم، ويشتهر بكونه مصيفاً للعائلات، كما يمر الطريق الدولي الساحلي بالقرب من مصيف بلطيم على بُعد كيلو ونصف فقط، مما جعلها جاذبةً للسياح، كما أنّ قربه من بحيرة البرلس يجعله قبلة هواة صيادي الطيور شتاءً في الكثير من الجزر التي يضمها مصيف بلطيم.

مصيف بلطيم.. يضم 7 شواطئ شهيرة

ويشتهر مصيف بلطيم بكونه يضم 7 شواطئ أبرزها:

- شاطئ الفنار

- شاطئ النرجس

- شاطئ الزهراء

- شاطئ السلام

- شاطئ الأمل

- شاطئ الفيروز

مصيف بلطيم.. يضم 3 فنادق تحت التصنيف

ويضم مصيف بلطيم ثلاثة فنادق شهيرة تحت التصنيف، والتي يتنافس المصطافون على حجز مكان في فنادق مصيف بلطيم الثلاثة لنظافتها ورخص أسعارها وهي:

- فندق كليوباترا السياحي

- فندق ميدان الزهراء الجديد

- فندق القوات المسلحة

مصيف بلطيم.. منبع النرجس والتين والبطيخ والعنب الأسود

ويحيط بمصيف بلطيم تلال من زهور النرجس التي تنبت بصورة طبيعية، بالإضافة إلى انتشار الكثير من مزارع الفاكهة وخصوصاً العنب الأسود والتين والبطيخ، والتي تروى بمياه الأمطار، بالإضافة إلى أشجار النخيل والكثير من الخضر التي تتوفر بأسعار جيدة تجعل المصطافين يقبلون على شرائها.

مصيف بلطيم.. أسماك متنوعة بأسعار منخفضة

ويشتهر مصيف بلطيم بتوفر أنواع مختلفة ومتعددة من الأسماك الطازجة بأنواعها المتميزة، والتي يتم صيدها من البحر الأبيض المتوسط وبحيرة البرلس، وتتوافر تلك الأسماك بأنواع بسيطة في متناول الجميع، لذلك لا يحمل المصطافين هم الطعام فهم يقبلون على تناول الأسماك الطازجة والمتنوعة بأرخص الأسعار.