7 معلومات عن مسيرة سمير صبري مع الغناء: قدم 3 ألبومات

يمر الفنان سمير صبري بحالة مرضية صعبة خلال الساعات الجارية، إذ يخضع لعملية جراحية في القلب، وسط دعم ومساندة من الوطن الفني.

يرصد «الوطن» في هذا التقرير عدة معلومات عن سمير صبري المطرب

قدم سمير صبري خلال مسيرته الفنية 3 ألبومات غنائية جميعها من إنتاجه.

أول ألبوم في مسيرته الفنية كان عام 1980، وبعنوان «سهرة هذا المساء»، وتضمن أغنيات: «حلوة يا سكندرية» و«بينبي وبين قلبي حكاية» و«دنيا وسلام للحب» و«زيك ما لقيت».

أهم ألبومات وأغاني سمير صبري

أبرز ألبوماته كانت ألبوم يوم الخميس، والذي طُرح في بداية تسعينات القرن الماضي وتضمن 8 أغنيات من أهم أغنياته أهمها: «يوم الخميس»، و«أهلا بالحب» و«مبروك يا عريس» و«صلوا على النبي» و«وعقبال عندكو» و«ليالي زين وملاح» و«هاتروق وتحلى» وهو كان ألبومًا مخصصًا للأفراح.

واشترى سمير صبري أغنية يوم الخميس من الفنان محمد فوزي، والشاعر صلاح فايز ليقدمها من جديد.

ومن أبرز أغنياته التي لا ينساها الجمهور أغنية سكر حلوة الدنيا سكر، والتي قدمها مع الفنانة شادية عام 1960 من فيلم نصف ساعة جواز، وحققت أغنية أضحك يا بو علي من فيلم جحيم تحت الماء نجاحًا منقطع النظير، وصدرت في ألبوم خاص بها.

واعتاد سمير صبري تعريب الأغنيات الأجنبية التي كانت تحقق شهرة كبيرة في العالم، من أبرزها أغنية «اللي شافونا» والتي قدمها فى فيلم البحث عن فضيحة مع عادل إمام إذ عرب أغنية chirpy chirpy cheep cheep لفريق Middle of the Road.