تفاصيل الحالة الصحية للفنان سمير صبري.. يخضع لجراحة دقيقة لتوسيع «الميترالي»

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري، موضحا أنّه بحاجة إلى عملية جراحية دقيقة، إثر تعرضه لضيق في الصمام الميترالي، لافتا إلى أنّ الوزارة لديها توجيهات من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم باعمال وزير الصحة، بالمتابعة اليومية للحالة الصحية للفنان سمير صبري، مع الفريق الطبي المعالج له، لتقديم الرعاية الصحية المناسبة له.

الحالة الصحية للفنان سمير صبري

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه تواصل مع الفنان سمير صبري هاتفيا، حيث أجابت شقيقته، وطمأنته على حالته الصحية، متمنيا له الشفاء العاجل في أسرع وقت للعودة إلى أسرته ومحبيه وزملائه في الوسط الفني.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن تقديره الشديد لتاريخ الفنان سمير صبري، الحافل بحب وطنه، وأعماله التي لا لجمهوره أن ينساها.

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري

وكان الفنان سمير صبري، وجّه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد توجيهاته بعلاجه على نفقة الدولة، ووصفه بأنّه «الوحيد الذي يستطيع إنقاذ مصر»، كما قدم الشكر إلى زملائه الفنانين الذين جاءوا لزيارته، وعلى رأسهم الفنانين نيللي، ميرفت أمين، دنيا سمير غانم، وإيمي سمير غانم.

وأصدرت نقابة المهن التمثلية، أمس، بيانا قدمت فيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قرار علاج الفنان سمير صبري على نفقه الدولة، وهو القرار الذي تفاعل معه الفنانين وقدموا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه للفن والفنانين.