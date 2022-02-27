سماح أنور تدعم سمير صبري: هتقوم وتنور الدنيا بقلبك الصافي

وجهت الفنانة سماح أنور، رسالة دعم ومساندة للفنان القدير سمير صبري، الذي يرقد حاليًا في أحد المستشفيات بعد أزمة صحية ألمَت به، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتبت سماح أنور في رسالتها عبر «فيس بوك»: «حاتقوم وحاتنورالدنيا بقلبك الصافي ونفسك الطيبة وعطائك وحبك للحياة، حاتقوم ياسمير، وحياة كل الخير اللي بينك وبين ربنا، بإذنه ورعايته ودعانا في كل وقت وصلاة».

سماح أنور تشكر الرئيس السيسي

ووجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قراره بتكفل الدولة بعلاج ورعاية سمير صبري، قائلة: «شكرًا سيادة الرئيس الإنسان العظيم».

في سياق متصل، قدم الثنائي سمير صبري وسماح أنور، أكثر من 10 أفلام سينمائية منها «بنت مشاغبة جدًا، اقتل مراتي ولك تحياتي، علاقات مشبوهة جدًا»، وجمعتهما صداقة امتدت لسنوات طويلة.

واعترف سمير صبري، في لقاءات سابقة بحبه لسماح أنور، ولكن تراجع عن الارتباط بها لفرق السن بينهما إذ يكبرها بنحو 20 عامًا.

طارق الشناوي: معنويات سمير صبري ارتفعت بعد دعم الرئيس له

وكان الناقد الفني طارق الشناوي، قد كشف تطورات الحالة الصحية لسمير صبري، وتأكيده أنه بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكفل الدولة بعلاجه والاهتمام به، زادت من الروح المعنوية لديه.

وأضاف «الشناوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرار الرئيس السيسي بمثابة جرعة لزيادة الروح المعنوية لديه، في الوقت الذي يترقب فيه خضوعه لعملية جراحية صعبة في القلب، تتطلب أن تكون الروح المعنوية للمريض عالية، مشيرًا إلى الانتهاء من بعض التحاليل التي يقوم بإجرائها، منها حل مشكلة نقص كرات الدم الحمراء لديه، فضلًا عن التأكد من قوة عضلة القلب.