هاني شاكر يشكر الرئيس على قرار علاج سمير صبري: داعم لجموع فناني مصر

وجه هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، رسالة شكر وامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية أبنائه في أزماتهم، ومن بينهم الفنان الكبير سمير صبري، إثر أزمته الصحية.

وكشفت مصادر مقربة من الفنان سميرصبري، عن عدم قدرته على تحمل تكاليف العلاج، وفور إعلان ذلك أصدر رئيس الجهورية، قرارا بتوفير كل مصاريف العلاج اللازمة للفنان الكبير.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بقيادة هاني شاكر، بيانا، جاء فيه: «بشخصي وبصفتي نقيب المهن الموسيقية، وباسم أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية للموسيقين، أوجه الشكر لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، الراعي والداعم لجموع فناني مصر، وأمره الكريم برعاية الفنان الكبير سمير صبري، الذي يؤكد اهتمامه بقوة مصر الناعمة ودورها في ترسيم وترسيخ دور الفن في بناء مجتمع وطني رائد في العبور إلى المستقبل».

سمير صبري يشكر الرئيس السيسي

ووجه الفنان سمير صبري، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تصريحات إعلامية له، قائلًا: «أنا بشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه رجعلي مصر تاني ورجعها لكل المصريين»، وأكد صبري، أن عددا من الفنانين، يسألون عنه ويأتون لزيارته في المستشفى، وعلى رأسهم الثنائي دنيا وإيمي سمير غانم، وتحرصان على الذهاب إليه بشكل يومي، بالإضافة إلى نيللي كريم، ميرفت أمين وحسين فهمي.