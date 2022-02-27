3 علامات تؤكد إصابتك بارتجاج في المخ.. اذهب للمستشفى فورا عند وجودها

كشف الدكتور عبدالله يوسف، طبيب رعاية مركزة ومدرب في الكلية المصرية لأطباء الرعاية الحرجة، عن الأخطاء الشائعة في الإسعافات الأولية للأطفال، قائلا: «جسم الأطفال يتميز بأنه مرن، وبالتالي يستحملون ضربات الرأس بشكل أكبر مقارنة بالكبار الذين قد يؤدي لهم بالإصابة بنزيف في المخ».

3 علامات تؤكد الإصابة بارتجاج في المخ

وأضاف «عبدالله»، خلال لقاء ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلاميتان نهى عبدالعزيز وسناء منصور، اليوم الأحد، أن هناك مؤشرات معينة عند حدوثها للطفل أو للكبار نتيجة لإصابته برأسه قد يستلزم خلالها الذهاب للمستشفى والقلق، وتؤكد حدوث ارتجاج في المخ.

وأشار إلى أن هناك 3 علامات للخطورة بعد إصابة شخص في رأسه، ويتمثل في فقدان الوعي بعد «الخبطة»، أو حدوث قيء، أو حدوث تشنجات، «لو حصلت الثلاث علامات دي بتعرفنا إن الشخص ده جاله ارتجاج في المخ ولازم يروح للمستشفى».

أجزاء من الجسم تتجدد وأخرى لا تتجدد

ولفت أن هناك أجزاء في جسم الإنسان تتجدد حتى وإن حدث لها إصابة، بينما هناك أجزاء من الجسم لا تتجدد، فالجهاز العصبي المركزي مثل المخ والنخاع الشوكي لا يتجدد وإن حدث له إصابة «مش هيرجع».

الغشاء المبطن للجسم يتغير كل أسبوع

وأفاد أن هناك أجزاء في الجسم تتجدد بسرعة مثل الأغشية المخاطية، أي الغشاء المبطن للفم واللسان وحتى الجهاز الهضمي، حيث يتغير هذا الغشاء بالكامل كل أسبوع.

التعامل مع نزيف الأنف

وللتعامل مع النزيف الذي يحدث من الأنف، قال إن هذه من المشكلات الشائعة للغاية، وقد تحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجسم أو ارتفاع ضغط الدم أو لمن يعاني من التهابات في الأنف أو شخص يستعمل أدوات لتنظيف الأمن، وعلاجها يتمثل في وضع يديه على غضروف الأنف والميل للأمام 3 دقائق.