أحمد زاهر يعلن عن موعد عرض مسلسل «سوشيال».. غدا

أعلن الفنان أحمد زاهر عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، موعد عرض مسلسله الجديد «سوشيال».

ونشر زاهر البوستر الرسمي للمسلسل والذي يجمع أبطال العمل، وعلَّق قائلا: «بكرة إن شاء الله السبت أولى حلقات مسلسل سوشيال على قناة الحياة الحمرا الساعة 9 مساء وعلى منصة viu مسلسل سوشيال تأليف: محمد جلال إخراج: رؤوف عبد العزيز إنتاج: إيما لاين يا رب يعجبكم».

مسلسل سوشيال

مسلسل «سوشيال» ينتمي إلى نوعية دراما الـ15 حلقة، ويشارك في المسلسل نخبة من نجوم الفن وهم مع أحمد زاهر، ميرنا نور الدين، وتامر فرج، وجيهان خليل، وعابد عناني، وإسلام حافظ، وفرح الزاهد، ومطرب الراب شاهين، والفنان عبدالعزيز مخيون، وهو من تأليف محمد جلال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

وتدور أحداث مسلسل «سوشيال»، حول السوشيال ميديا وخطورتها على المجتمع وخاصة الشباب من خلال شخصية «شهاب» الصحفي الذي يمر بأزمات نفسية تكون السوشيال ميديا هي السبب فيها.

أحمد زاهر يروج لمسلسل سوشيال

وفي منتصف فبراير الحالي روَّج الفنان أحمد زاهر، حيث كشف عن البوستر الرسمي لمسلسله الجديد سوشيال، عبر موقع الفيديوهات والصور إنستجرام.

ونشر بوستر المسلسل، وعلق عليه: «البوستر الرسمي الأول لمسلسل سوشيال على قناة الحياة قريبا جدا الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.. خليكم ورا حلمكم.. مفيش حاجة اسمها مستحيل».

وحرص عدد من نجوم على تهنئة زاهر على مسلسل «سوشيال»، منهم الفنان شيكو، معلقا: «إدي يا زوز.. والمنتج الفني.. كارتر زوج الفنانة شيماء سيف، قائلا: «روعة ما شاء الله مليون مبروك يا حبيبي إن شاء الله تكسر الدنيا ربنا يكتب لك النجاح يا رب».

يذكر أن أحمد زاهر انتهى مؤخرًا من تصوير مشاهده في فيلم «الفارس» بجانب حسين فهمي، وإيمان العاصي، ونهال عنبر وعابد عناني وملك أحمد زاهر، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج رؤوف عبدالعزيز.