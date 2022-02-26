 أحمد زاهر: مسلسل «سوشيال» يتبنى قضية مجتمعية خطيرة

قال الفنان أحمد زاهر، إنه يتبنى قضية مسلسل «سوشيال» والتي تناقش طرق تدمير حياة الأشخاص في دقائق من خلال «السوشيال ميديا»، موضحًا: «أنا اتعرضت للموضوع ده أكثر من مرة، وهناك واقعة المدرسة اللي حياتها اتدمرت والبنات اللي انتحرت بسبب السوشيال ميديا».

زاهر: المسلسل يستعرض مشاكل «السوشيال ميديا»

وأوضح «زاهر» في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية الحياة، أن مسلسل «سوشيال» يناقش القضية بشكل أوسع يوضح للجمهور خطورة القضية ويتخذوا الاحتياطات كافة التي تجنبهم الوقوع في شراك «السوشيال ميديا»، لافتا إلى أن المسلسل يناقش القضية بشكل جاد.

وتابع: «استمتعت بالعمل مع زملائي الفنانين وعلى رأسهم الفنان عبدالعزيز مخيون، وميرنا وجيهان وفرح، وشاهين الذي شارك لأول مرة»، موجهًا الشكر لمؤلف العمل محمد جلال والمخرج رؤوف عبدالعزيز، خاصة وأن ذلك العمل الثاني لهما معًا.

وطالب الفنان أحمد زاهر، الجمهور بمشاهدة مسلسل «سوشيال» جيدًا للوصول إلى رسالته الحقيقية التي تهم الناس بشكل واضح.

المخرج: هدفنا تقديم محتوى فني يعالج قضية مجتمعية

ومن جانبه، قال المخرج رؤوف عبدالعزيز، إن العمل هو التجربة الأولى للمؤلف محمد جلال، والعمل مع أحمد زاهر ممتع، بالإضافة لتقديم محتوى فني يتضمن رسالة مجتمعية جادة، معربًا عن أمله في أن يصل جهد فريق العمل للمشاهد بقيمته الحقيقة التي أرادها المؤلف.

وأضاف «عبدالعزيز»، أن المسسلسل يناقش ما يحدث حولنا على «السوشيال ميديا» من خلال الكواليس وأسباب تأثير «السوشيال ميديا» في حياة الجمهور، مشيدًا بقدرات العناصر الفنية التي ساهمت معه في إخراج العمل بالشكل الحقيقي الذي تمناه الجميع من خلال توزيع الخبرات وفقًا لاحتياجات الأدوار.