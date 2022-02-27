كشف ملابسات تداول منشور لسيدة تستغيث لمساعدة شاب يستجدي المارة بالأزبكية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، باستغاثة سيدة لمساعدة شاب يستجدي المارة في منطقة الأزبكية بالقاهرة.

شاب يستجدي المارة في الأزبكية

وبينت تحريات أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم نشره على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لإحدى السيدات التمست خلاله مساعدة شاب متواجد بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الأزبكية بمحافظة القاهرة يرتدي ملابس خفيفة ورثة وعدم تجاوبه مع الأشخاص.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتوصلت للشاب «سن 21 عاما»، «دون عمل - مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر» وتبين قيامه باستجداء المارة بمنطقة وسط المدينة.

تركه مسكن أهليته لوجود خلافات مع والده

وأكدت التحريات أنه بمناقشته قرر تركه مسكن أهليته لوجود خلافات مع والده، وأنه يقوم بممارسة أعمال التسول واستجداء المارة لتحقيق عائد مادي يساعده على الإنفاق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.