غياب خالد الصاوي عن المؤتمر الصحفي لمسرحية هاملت بالمقلوب

بدأ المؤتمر الصحفي الخاص بمسرحية «هاملت بالمقلوب»، منذ قليل، والمقام حاليا على خشبة مسرح السلام بشارع قصر العيني.

وغاب عن المؤتمر الصحفي خالد الصاوى بينما حضر باقي أبطال العرض، ومن المقرر أن يكشف أبطال العرض تفاصيله، وبدأ المؤتمر بكلمة محسن منصور، مدير فرقة المسرح الحديث، وقال في كلمته إنه له الشرف أن يكون مدير الفرقة كما شكر وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.

مسرحية «هاملت بالمقلوب» ، من إنتاج فرقة المسرح الحديث للكاتب الكبير سامح مهران الذي يقدم معالجة جديدة لنص هاملت للأديب العالمي وليم شكسبير.

العرض يرصد صعوبات يواجهها الإنسان في العصر الحديث

ويرصد العرض الصعوبات والتحديات التي يواجهها الإنسان في العصر الحديث، مشيرا إلى ما تعانيه الشعوب الحديثة مع السلطة الحديثة التي تحكم العالم.

َالعرض من إخراج مازن الغرباوي الذي استعان بالتقنيات التكنولوجية الحديثة التي تستخدم للمرة الأولى، ومن المقرر أن يفتح العرض يوم 3 مارس.

العرض من بطولة عمرو القاضي وأيمن الشيوي وخالد محمود وسمر جابر ونهاد سعيد ومحمد الخيام.