الأمن يكشف ملابسات فيديو يتضمن أداء مشاهد تمثيلية بملابس أميرية

تمكنت أجهزة الأمن من كشف ملابسات فيديو يتضمَّن أداء مشاهد تمثيلية بملابس أميرية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات بتطبيق التواصل الاجتماعي «تيك توك»، متضمناً قيام عدد من الأشخاص بأداء مشاهد تمثيلية «أحدهم يرتدي الملابس الأميرية».

ضبط المتهم واعترافه

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية صاحب الحساب، وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لرفع معدلات المشاهدة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.