وفاء سالم: خبر وفاة جالا فهمي ليس مفاجئا لي

أثارت الفنانة وفاء سالم جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، على خلفية وفاة الفنانة جالا فهمي، عن عمر ناهز 59 عامًا، حيث قالت إنها «ذبلت نفسها ومرضت وتلاشت».

أنا موجوعة ومخضوضة ومرعوبة لما عِرفت خبر وفاة جالا فهمي

وأكدت الفنانة وفاء سالم، لـ«الوطن»، أنها لم تقصد إثارة الجدل إطلاقًا أو لفت انتباه الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، بحديثها عن جالا فهمي، قائلة: «أنا كتبت الكلمتين دول عشان أنا موجوعة ومخضوضة ومرعوبة لما عِرفت خبر وفاتها».

جالا فهمي كانت تُعاني من متاعب نفسية منذ سنواتٍ طويلة

وقالت وفاء سالم، إنّ خبر وفاة جالا فهمي، ليس مفاجئًا بالنسبة لها، كونها كانت تُعاني من متاعب نفسية منذ سنواتٍ طويلة، لا سيما في ظل غياب السؤال عنها من قِبل أصدقائها من الوسط الفني، «إزاي فيه ناس بقت مهتمة بيها فجأة بعد ما ماتت!!.. طب كانوا فين قبل كده؟».

وأضافت وفاء سالم، أنّ حديثها عن جالا فهمي، ليس جديدًا، بل معروفًا منذ فترة طويلة عن أسباب مرضها واختفائها، قائلة: «كان من المُفترض أنّ تقدم مسلسل عن الفنانة كاميليا، ويُخرجه المخرج علي بدرخان، لكنه توقف فجأة دون أسباب، وهذه كانت بداية حكاية تعبها».

يذكر أنّ الفنانة وفاء سالم، قد كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «القتل بلا رحمة.. أمعنوا في تحطيمها حتى ذبلت نفسها ومرضت وتلاشت.. هيروحوا من ربنا فين.. إنه العدل.. أنها الآن في سلام.. هل هم في سلام.. لم يرحموا روحها الطيبة.. لكن الرحمة هي الله».