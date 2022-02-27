«هل أصيبت جالا فهمي بمرض نفسي قبل وفاتها؟».. شقيق الراحلة يُجيب

كشف مصطفى أشرف فهمي، شقيق الفنانة الراحلة جالا فهمي، حقيقة إصابة الراحلة بمرض نفسي قبل وفاتها، إذ قال «مفيش أي حاجة من دي خالص، الراحلة لم تُصب بأي مرض نفسي، وفاتها دي أمر الله وقضاء وقدر، يا ريت بس ندعي ليها، ربنا يرحمها وخلوا الناس تدعيلها بس»، موضحًا أن شقيقته الراحلة كانت قد رفضت فرصا عديدة للتمثيل، والعودة للمجال الفني، «كان بيجيلها عروض لحد السنة اللي فاتت، بس هي مكنتش عاوزة تمثل».

شقيقتي اعتزلت التمثيل.. ورفضت عروض مسلسلات عديدة

وأضاف «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلام الناس»، مع الإعلامية ياسمين عز، الذي يُعرض على قناة «إم بي سي مصر»: «كانت معتزلة التمثيل، مكنتش حابة تكمل تمثيل، جالها كذا عرض من مسلسل وهي مش عاوزة، كانت مبسوطة باللي هي فيه، اختارت أنها تقعد وسطتنا، أهم حاجة كانت بتحب الناس جدا، والناس تدعيلها وتحب السعادة وكانت شخص مقبل على الحياة».

وصية الفنانة الراحلة جالا فهمي

وعن وصيتها، أوضح شقيق الفنانة الراحلة جالا فهمي: «وصيتنا على بعض، ودائما نبقى فاكرينها بالخير والسعادة، هي توفيت زي بابا بالضبط، تعب بسرعة جدا وتوفي بسرعة جدا»، كما أن الوفاة سببها هبوط حاد بالدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب نتيجة جلطة حادة بالقلب، مع اضطراب شديد في الوعي، وفشل تنفسي حاد، أدى إلى توقف عضلة القلب والوفاة.