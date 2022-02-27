وزيرة الثقافة وعمر خيرت ومدحت صالح.. أبرز الحاضرين في جنازة جالا فهمي

أُقيمت منذ قليل صلاة الجنازة علي الفنانة جالا فهمي، بمسجد مصطفي محمود بمنطقة المهندسين، وتحرك الجثمان برفقة أقاربها إلي مقابر الاسرة بمنطقة السيدة عائشة، وستلتقي الأسرة العزاء في المقابر، وذلك حافظا علي الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بعد وفاتها مساء أمس بإحدي المستشفيات بالمهندسين، بحضور عدد من الشخصيات العامة ونجوم الوسط الفني.

حضور كبير لنجوم الفن في جنازة جالا فهمي

وحرص علي حضور الجنازة طليق الفنانة جالا فهمي الموسيقار الكبير عمر خيرت، والدكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والفنان مدحت صالح، والدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، ودنيا سمير غانم، وميرفت امين، ومي نور الشريف، وعدد من أقارب وأصدقاء الراحلة.

أسباب وفاة جالا فهمي

وتوفت جالا فهمي نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب نتيجة جلطة حادة، مع اضطراب في الوعي، وفشل تنفسي حاد، أدى لتوقف عضلة القلب.

يذكرأن أول زوج للفنانة جالا فهمي، هو الموسيقار الكبير عمر خيرت ورزقت منه بابنها الوحيد عمر عمر خيرت، ثم بعد ذلك تزوجت للمرة الثانية من كريم زغيب، وتزوجت للمرة الثالثة من المخرج شريف شعبان، وقدمت معه أكثر من عمل فني، وتزوجت لمرة رابعة وأخيرة من المنتج عمرو حجازي، وأنتج لها فيلم «جالا جالا».

من هي جالا فهمي؟

جالا فهمي ممثلة مصرية، تخرجت من قسم اللغة الإنجليزية بكلية الاداب في عام 1986، واتجهت إلى الفن في سن صغيرة، ثم عملت في برنامج تلفزيوني، وظهرت في بعض الافلام «يوم مر ويوم حلو»، «طاطا وريكا وكاظم بيه»، «جالا جالا»، وعملت في الكثير من المسلسلات منها «ليالي الحلمية»، «الوسية».