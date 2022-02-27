عمر خيرت يشارك في تشييع جثمان طليقته جالا فهمي من مسجد مصطفى محمود

شارك عدد من النجوم في تشييع جثمان الفنانة جالا فهمي، من داخل مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، من بينهم طليقها الموسيقار عمر خيرت، والفنانة دنيا سمير غانم، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بخلاف حضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

عمر خيرت.. الزوج الأول للراحلة جالا فهمي

ويعد عمر خيرت هو الزوج الأول للفنانة جالا فهمي وهى في سن صغيرة، لكنها انفصلت عنه بعد وقت قصير، وأرجعت ذلك في إحدى لقاءاتها التليفزيونية إلى أنّها من الشخصيات التي تحب الخروج بعكس شخصيته الخجولة، وكانت تشعر معه بالوحدة لذلك قررت الانفصال.

ميرفت أمين ودنيا سمير غانم تشاركان في جنازة الفنانة الراحلة

ورحلت الفنانة جالا فهمي مساء السبت عن عمر ناهز الـ59 عامًا بعد إصابتها بجلطة في القلب سببت لها هبوطا حادا في الدورة الدموية.

جالا فهمي هي ابنة المخرج الكبير أشرف فهمي، وبدأت رحلتها الفنية بفيلم «يوم حلو ويوم مر» مع فاتن حمامة عام 1988، وشاركت في أفلام منها «إعدام قاضي، كيد العوالم، قبضة الهلالي، بنات في ورطة، الحب في طابا، الجينز، طأطأ وريكا وكاظم بيه، علاقات مشبوهة، سمكة و4 قروش».

وكان آخر أعمالها السينمائية فيلم «أول مرة تحب يا قلبي» عام 2003 مع تامر عبدالمنعم، ونورهان، ولطفي لبيب، وهو من تأليف ماجدة خيرالله، إخراج علاء كريم.

واختفت جالا فهمي عن الأنظار والساحة الفنية لسنوات طويلة، حتى اللحظات الأخيرة، ونعاها شقيقها مدير التصوير مصطفى أشرف فهمي، وكشف عن خبر رحيلها لجمهورها ومحبيها.

وحرص عدد من النجوم على نعي الفنانة جالا فهمي، حيث سببت وفاتها صدمة لجمهورها وأصدقاءها.