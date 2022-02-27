اتحاد المصريين في الخارج: توفير حماية لطلابنا في أوكرانيا

نظم الاتحاد العام للمصريين في الخارج، على الهواء مباشرة وعبر منصة زوم، ندوة مع مجلس إدارة الاتحاد في أوكرانيا؛ أعضاء البيت المصري والجالية المصرية، تزامنا مع الأحداث الجارية هناك.

وحضر الندوة؛ علي فاروق رئيس الجالية والبيت المصري، رئيس الاتحاد العام للمصريين في أوكرانيا، وعاصم أبو الدهب نائب رئيس الاتحاد، وأحمد سعيد النائب الثاني.

وتناولت الندوة كافة التفاصيل لما يحدث في أوكرانيا، وشرحا للحالة الحادثة هناك ونصائح تم توجيهها لأبناء الجالية هناك وأبنائنا الطلاب في مختلف مدن أوكرانيا، ولم ينكر المتحدثين صعوبة الأوضاع في أوكرانيا خصوصا المناطق الشرقية القريبة من الحدود الروسية.

بحث أحوال المصريين في أوكرانيا

وأشار علي فاروق إلى المجهود الكبير الذي تقوم به السفارة المصرية وأعضاء البعثة في كييف، وما يقوم به الأعضاء من تكوين مجموعات في كل إقليم يتم توجيه كل مجموعة حسب مكانها الجغرافي إلى كيفية المغادرة وتحديد أماكن التجمع وتوجيههم إلى السفر والإجلاء، وأن السفر لا بد أن يكون من خلال القطار المتجه إلى بولندا أو رومانيا، خصوصا وأن هناك تنسيقا مع رومانيا التي تستقبل النازحين في مراكز إيواء تم إعدادها لهذا الغرض.

وأشار إلى أن عمليات توجيه الأفراد والجماعات تتم من خلال توجيهات الدولة هناك وتوجيهات السفارة المصرية في كييف، وأن التعليمات التي يتم إصدارها من خلال مجموعات التواصل على الفيس بوك هي موثقة ومعتمدة وآمنة.

ولفت إلى وجود حرب عصابات في شوارع كييف، وأن الشباب الأوكراني يحمل سلاح وغير معروف من هم المهاجمين ومن هم المقاومة؛ لذلك لا بد من الالتزام بساعات حظر التجول وعدم التواجد في النوافذ والشوارع واتباع إرشادات الأمن والسلامة والتعليمات المرسله منهم، وعدم السير عبر المراكز الحدودية دون تعليمات لأنها مغلقة وبعيدة ومسارها عبر خدمة جوجل غير دقيق، وحدث بالفعل حالات لفارين عبر أحد المنافذ وتاهوا في الطريق يوما كاملا ولم يستدل عليهم.

عمليات حصر للمصريين في أوكرانيا

وأشار إلى أن عمليات الحصر تجري على قدم وساق لكافة أعداد أبناء الجالية المقيمين حالياً ومن تمكنوا من المغادرة بالفعل، وأن تجهيز البيانات يتم مع جهات عدة، ومن خلال السفارة، وهناك تنسيقا مع وزارة الهجرة في هذا الشأن، وذلك تحسبا لحدوث ما يطمئن صدورنا من إجلاء منظم لأبناء الجالية وطلابنا من كافة المدن التي يقيمون فيها وتوفير الحماية الآمنه لهم.

وأشار عاصم أبو الدهب إلى أنه جار عمل اللازم بين حكومات أكثر من 20 دولة من الدول التي لها جاليات، ومن ضمنها مصر، وبين الحكومة الروسية على عمل ممر آمن لكل الجاليات للخروج بشكل سليم للوصول إلى أحد المعابر الحدودية.

وأضاف أنه لا صحة لتوفير تذاكر سفر مجانية ووجود رحلات طيران في أوكرانيا؛ لأن المطارات خارج الخدمة، ومن يتحدث عن ذلك عليه توفير تذاكر في الدول المجاورة دون مبالغة أو مزايدة؛ فالحدث كبير ويحتاج إلى الحديث عن الواقع الحالي بمنتهى الشفافية.

كما أشار إلى ضرورة توخي الحذر عند الإعلان عن حالات إصابات وغيرها؛ فلم تحدث إلا إصابة واحدة لأحد الشباب في خاركوف، وجار التعامل مع الحادثة.

وقال أحمد سعيد الذي ترك الاجتماع لوجود قصف مدفعي في نفس مكان تواجده استمع إليه كل الحضور في الندوة، أن الوضع في خاركوف شرق أوكرانيا ليس بالجيد، وأن الأقاليم الحدودية في خطر شديد، فضلاً عن نفاد الأموال التي بحوذة الطلاب، هناك لكن هناك تنسيقا كبيرا من خلال التواصل عبر الواتس اب لمحاولة تذليل كافة العقبات، مشيرا إلى أن المعنيين بالأزمة عليهم فقط واجب الحديث عنها وليس كل من أراد وضع نفسه في الصورة يتحدث دون علم أو سابق معرفة.

فيما أوضح الاتحاد العام للمصريين في الخارج، أنه يشد على أيادي رجاله في أوكرانيا من أبناء مصر الشرفاء العاملين على خدمة إخوانهم وأبنائهم الطلاب الدارسين، ويثمن الدور الذي تقوم به وزارة الخارجية وسفارة جمهورية مصر العربية ممثلة في السفير أيمن الجمال، سفير مصر في أوكرانيا، وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في كييف، وجهود وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج وكل من يساهم في هذه العملية الإنسانية.