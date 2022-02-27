«الخارجية» عن أول مصاب مصري في أوكرانيا: تلقى رصاصتين وحالته مستقرة

كشف السفير صلاح الدين، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، آخر التطورات الصحية للمواطن محمد سعد، بعد إصابته برصاصتين في أوكرانيا، قائلا إن حالته الصحية مستقرة، وليس حرجة، وظهر في فيديو وهو يتحدث لطمأنة الجميع.

متزوج من أوكرانية وكانت على وشك الولادة

وأضاف «صلاح الدين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الأحد، أن المواطن المصري «سعد» يعمل في أحد الفنادق بشرم الشيخ، وذهب لأوكرانيا لأنه متزوج من أوكرانية كانت على وشك الولادة، وأنجبت له «إلهام».

تلقى رصاصتين في خاركوف

ولفت إلى أن «سعد» عندما أصيب كان يمر في شوارع خاركوف الأوكرانية، والتي يشتد بها القتال بشكل كبير، ولم يكن في مكان آمن، وتلقى رصاصتين.

وأشار إلى أنه جرى المواطن المصري في أحد المستشفيات في أوكرانيا، وهي مستشفى الطوارئ في خاركوف، ويتلقى العلاج اللازم، مؤكدا أن حالته الصحية جيدة.

وزير الخارجية وجَّه بمتابعة حالته

ولفت إلى أن أسرة «سعد» تعيش في البحيرة، وذهبت أخته ووالده لمبنى وزارة الخارجية كغيرهم من الأسر التي تسعى للاطمئنان على ذويهم في أوكرانيا وليبيا وغيرها، ووجَّه وزير الخارجية السفارة في كييف، رغم الوضع الحرج هناك، لمتابعة حالة «سعد»، والتواصل مع عائلته لطمأنتهم.

زوجة المواطن المصري بخير

وأكد أن زوجة «سعد» وابنهما «آدم» بخير وصحة جيدة، بينما زوجها سيتلقى الرعاية اللازمة حتى يستقر الوضع العسكري المتأزم في خاركوف وحدوث انفراجة وانتقاله إلى حيث يعود لأهله مصحوبا بزوجته وابنه وابنته، وسيتم متابعة حالته الصحية من قبل السفارة المصرية في كييف.

وقالت وزارة الخارجية، اتصالًا بما ورد إليها، بشأن إصابة المواطن المصري محمد سعد رجب محمد زايد، بعيارين ناريين في أوكرانيا، والمتواجد حاليًا في أحد المُستشفيات في مدينة خاركوف شرقي أوكرانيا.

وأضافت الخارجية في بيان لها قبل قليل، أن وزير الخارجية سامح شكري، وجَّه على الفور، سفير مصر في كييف، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيلاء المواطن المصري الرعاية التامة، وتقديم كل أوجه الدعم له بالشكل المُناسب وبصورة عاجلة، في ضوء الوضع المتأزم حاليًا في عموم الأراضي الأوكرانية.