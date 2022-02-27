الناتو: نرسل مزيدا من الأسلحة إلى أوكرانيا وندعم انضمامها للحلف

كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرغ، اليوم الأحد، عن زيادة الحلف لشحناته المرسلة إلى أوكرانيا من الأنظمة المضادة للدبابات والمضادة للطائرات والذخيرة، مبديا تأييده لانضمام كييف إلى الحلف، وفي المقابل أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع قوات الردع النووي لبلاده في حالة تأهب ردا على ما وصفه بتصريحات الناتو العدوانية.

الناتو: نزيد من مساعدة أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي ومضادة للدبابات

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، في مقابلة مع شبكة سي إن إن الأمريكية: نحن نزيد من (المساعدة) بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، والمزيد من الأنظمة المضادة للدبابات، والذخيرة، ونفعل ذلك من أجل مساعدة أوكرانيا على التمسك بحقها في الدفاع عن النفس.

وبالرغم مما سبق، أضاف ستولتنبرغ، أن الناتو لا يرى روسيا على أنها تهديد وشيك لأمن الكتلة، لكنه أشار إلى أن تصرفات روسيا أصبحت أكثر عدوانية بشكل ملحوظ، وتابع أن هذه التصرفات تتعارض مع القيم الأساسية لأمننا عندما تستخدم القوة ضد أوكرانيا، وأيضا تهدد التوازن، على حد تعبيره.

ولفت ستولتنبرغ إلى أن الناتو لا يزال يدعم تطلع أوكرانيا إلى أن تصبح عضوا، لكن لا يمكن اتخاذ القرار إلا بتوافق جميع الدول الثلاثين، مشددا كذلك على أنه يتعين على روسيا أن تضع في اعتبارها أن الأمر متروك لأوكرانيا لتقرير ما إذا كانت تريد الانضمام إلى الكتلة أم لا.

بريطانيا: استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد يؤدي لصراع مع الناتو

وفي السياق نفسه، قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، اليوم الأحد، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما لم تتوقف، قد تؤدي في النهاية إلى صراع مع الناتو، معتبرة أن دول البلطيق وبولندا ومولدوفا ستكون مهددة.

وكان حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قد أعلن، أمس، الجمعة 25 فبراير، تفعيل قوة الرد التابعة له لأول مرة في تاريخه، كإجراء دفاعي ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.