الخارجية لـ المصريين في أوكرانيا: «إذا كنتم في مكان آمن متتحركوش»

قال السفير صلاح الدين عبدالصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، إن أجهزة الدولة على دراية كاملة بكل الأوضاع، وتدرس جميع السيناريوهات المتاحة بما فيها المساعدة في إجلاء المصريين من أوكرانيا، أو التيسير على الدخول للمناطق الحدودية، وفقا للمتاح لهم.

المتغيرات في أوكرانيا سريعة ويومية

وأضاف «عبدالصادق»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الأحد، أن المتغيرات في أوكرانيا سريعة للغاية ويومية، متابعا: «منقدرش نقول إن قرار واحد هيمشي على كل المناطق وكل الناس».

التواصل مع المصريين

وأوضح أن رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا على تواصل مع أجهزة الدولة، لكشف ما يرصده، كما أن السفارة المصرية تتواصل مع وزارة الخارجية لكشف ما ترصده هي أيضًا، كما تتواصل الوزارة مع أسر المصريين هناك لكشف ظروفهم، كما يتواصل بعض الشباب عن طريق الجروبات الخاصة بالسفارة أو أجهزة الدولة المختلفة.

تطبيق إجراءات حظر التجوال

وتابع: «أنصح المصريين في أوكرانيا بحاجتين، الأولى مازال التوجيه في المنطقة الشرقية، إذا كنت في مكان آمن متتحركش، لأن التحرك مش آمن، والمواطن محمد سعد نموذج».

وواصل السفير صلاح الدين عبدالصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج: «الحاجة التانية مهمة أوي وهي الالتزام التام بما تصدره الجهات الوطنية في المكان اللي أنت فيه، إذا قالوا حظر تجوال يبدأ من الساعة 5 متنزلش 5 وربع، لأن ده هيخليك تتعرض للإصابة».

طمأنة الأهل

ولفت مساعد وزير الخارجية إلى أن الوزارة طالبت، بالتنسيق مع السفارة في أوكرانيا، بالحصول على أرقام هواتف المصريين الذين يعبرون الحدود، وإرسالها للوزارة للتواصل مع ذويهم وطمأنتهم، إضافة لمعرفة عدد العابرين «للأسف فيه ناس بتعبر الحدود ومش بتتواصل مع السفارة».