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أوكرانيا تناقش مع مجموعة السبع فرض عقوبات على روسيا

كوليبا: أسلحة دفاعية ومعدات عسكرية في طريقها لأوكرانيا

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سحر المكاوى
08:00 م | الأحد 27 فبراير 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

قال وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا، إنه عقد اجتماعا مع وزراء خارجية مجموعة السبع، مضيفا «ناقشنا مع مجموعة السبع فرض عقوبات جديدة ومؤلمة على روسيا لوقف حرب بوتين».

وتابع وزير الخارجية الأوكراني، أن أسلحة دفاعية ومعدات عسكرية ومساعدات مالية في طريقها لأوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

اجتماع غدا لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا

فى السياق، يعقد مجلس الأمن الدولي، اجتماعا غدا الاثنين لبحث الوضع الإنساني في أوكرانيا.

وأعلنت السويد، أنها سترسل مساعدات شاملة للجيش الأوكراني، موضحة أن المساعدات ستتضمَّن 5 آلاف صاروخ مضاد للدبابات.

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بقلم سحر المكاوى