محافظ كفر الشيخ يطمئن على مصابي حريق قرية أبو بدوي

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، على الخدمات الطبية المقدمة لمصابي الحريق، الذي شهدته قرية أبو بدوي التابعة للوحدة المحلية بالكوم الطويل بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، أثناء انفجار أنبوبة غاز أثناء إعداد لفرح بالقرية، أدى لإصابة 6 أشخاص بحروق بنسبة تراوحت ما بين 9% لـ 20%.

المحافظ يوجه بتقديم الرعاية للمصابين

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتور محمد أبو سمرة، مدير مستشفى العبور للتأمين الصحي، بمتابعة الحالات وتقديم كل سبل الرعاية الطبية لهم، داعيا الله أن يخفف آلامهم ويشفيهم.

حريق بقرية أبو بدوي

وكانت غرفة العمليات بمديرية الصحة بكفر الشيخ، تلقت إشارة بنشوب حريق أثناء الإعداد لفرح بقرية أبو بدوي، وهرعت سيارات الدفاع المدني، وسيارات الإسعاف، وتمكنت من إخماد الحريق بمساعدة الأهالي، وجرى نقل المصابين لمستشفى العبور للتأمين الصحي، وتبين أنهم 4 أطفال تتراوح أعمارهم مابين 5 و16 سنة، وشاب عمره 35 سنة وسيدة عمرها 30 سنة.

يذكر انه في وقت سابق، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في محل أحذية بشارع الجمهورية بمدينة كفر الشيخ، دون خسائر في الأرواح، ومنع امتداده للمحلات المجاورة، وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي.

وأمر المحافظ بسرعة المتابعة، للاطمئنان على سلامة المواطنين والعاملين بمحل الأحذية، وتقديم تقرير يشمل أسباب الحريق، وتقدير الخسائر.