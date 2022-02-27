« المتحدة » للخدمات الإعلامية ترفع سقف التحدي في رمضان 2022

رفعت الشركة «المتحدة» للخدمات الإعلامية سقف التحدى خلال موسم الدراما الرمضانية 2022، حيث تعرض تحت مظلتها مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية المتميزة بمشاركة أبرز نجوم الوسط الفنى وبتوقيع صُناع الدراما من مختلف مدارس الإخراج، وتُعرض حصرياً عبر روافدها المتعددة ما بين القنوات التليفزيونية أو المنصة الإلكترونية «Watch IT».

«المتحدة» تقدم وجبة درامية متكاملة لمشاهديها على مائدة دراما رمضان، وهو الموسم الأشهر فى عرض الأعمال الدرامية، تتنوع بين الوطنية والكوميدية والأكشن، بالإضافة إلى الدراما الاجتماعية، لتناسب جميع أذواق المشاهدين من مختلف الأعمار، حيث يُعرض هذا العام 14 عملاً درامياً لـ9 منتجين على شاشتها بشكل حصرى، يشارك فى بطولتها عدد كبير من النجوم، أبرزهم: يسرا، محمد رمضان، نيللى كريم، خالد النبوى، أحمد مكى، هانى سلامة، مصطفى شعبان، آسر ياسين، أكرم حسنى وغيرهم، ويقود دفة الإبداع عدد من المخرجين والكُتاب المتميزين، منهم محمد ياسين، عمرو عرفة، عبدالرحيم كمال وهالة خليل، بالإضافة إلى الراحل أسامة أنور عكاشة الذى يتم تقديم أحد أعماله هذا العام. ومن خلال هذه الأسماء والقامات الفنية الكبيرة سيكون المشاهد على موعد مع وجبة دسمة من استعراض العضلات الفنى لكبار الممثلين لتقديم الأدوار فى أفضل صورة ممكنة للشخصيات، خاصة أن الدراما الرمضانية تحظى بنسبة مشاهدة كبيرة فى مصر والوطن العربى.

«الكبير أوى 6»

يعود أحمد مكى للشخصية الأكثر شهرة «الكبير أوى»، وتبدأ الأحداث عندما يجد نفسه مسئولاً عن تربية ابنيه بمفرده، وأمام هذه المسئولية يجد نفسه مضطراً للزواج مرة أخرى من ابنة عمه «زادة»، وعلى الجانب الآخر يتجه «جونى» لـ«السوشيال ميديا» بعدما يكتشف تأثيرها على أهالى المزاريطة.

«أحلام سعيدة»

تعود الفنانة يسرا فى مسلسل «أحلام سعيدة» إلى الكوميديا، حيث تدور أحداث المسلسل حول ثلاث سيدات فى منتصف العمر، يواجهن الأرق وصعوبات فى النوم، ويجمعهن القدر معاً ليخضن تجارب تساعدهن على تخطى مشكلاتهن ومواصلة الحياة بصورة أفضل.

«جزيرة غمام»

تدور أحداث المسلسل فى عشرينات القرن الماضى فى صعيد مصر، داخل منزل «شافع» وأبنائه الثلاثة وابنته «سندس»، عندما يقوم الأخ الأكبر بقتل الأخ الأصغر بتحريض من الشقيق الأوسط، ويهرب الأخ الكبير من جريمته دون معرفته أن شقيقه ما زال حياً، وخلال رحلته الطويلة فى الغربة يمر بعدد من المغامرات والمفارقات التى تحكى قصة مصر.

«ملف سري»

تدور أحداث المسلسل حول المستشار يحيى عزالدين الذى يحاول التصدى لعائلة «المالكى» وفسادها بكل الطرق، حتى يصل الأمر إلى التهديد المباشر وقتل خطيبته فى ظروف غامضة أثناء وجودها خارج مصر، وهنا يقرر «عزالدين» أن يخوض حرباً للقضاء على العائلة الفاسدة .

«راجعين يا هوى»

تدور أحداث المسلسل حول رجل الأعمال «بليغ أبوالهنا» الذى يعود إلى مصر بعد تعرُّضه لخسائر طائلة فى أعماله التجارية بأوروبا، لكنه عندما يعود يجد العائلة ممزقة وتشتعل بينهم الكراهية والضغائن بسبب الميراث، ويحاول «بليغ» إعادة لمّ شمل العائلة مرة أخرى ولكنها مهمة ليست سهلة.

«دايماً عامر»

تدور أحداث المسلسل فى قالب اجتماعى كوميدى، حول «عامر» الذى يعمل أخصائياً اجتماعياً فى إحدى المدارس الخاصة، ويتطرق خلال الأحداث لعدد من المشكلات المتعلقة بالتعليم فى مصر، بالإضافة إلى المشكلات الاجتماعية والأسرية التى يمر بها الطلاب فى مرحلة المراهقة.

«المشوار»

تدور أحداث المسلسل حول «ماهر» الذى يعيش برفقة زوجته «ورد» وابنهما «رحيم» فى منزل خالته، وأمام صعوبات الحياة يعمل الزوجان فى شركة المكس للملاحة فى الإسكندرية، لكن «ماهر» يتورط فى مشكلات تقلب حياته الهادئة مع زوجته رأساً على عقب، ويجد نفسه مطارداً من الشرطة.

«سوتس»

المسلسل مأخوذ بشكل أساسى من المسلسل الأمريكى الشهير الذى يعتمد على الدراما القانونية «suits»، وتم عرضه للمرة الأولى فى 2011، واستمر عرضه على مدار 9 مواسم، وتدور أحداث المسلسل داخل أحد مكاتب المحاماة الكبرى، ومن خلال المحامين العاملين فى المكتب يتم التطرق إلى عدد من القضايا.

«فاتن أمل حربى»

من واقع الحياة اليومية تتطرق الفنانة نيللى كريم إلى واحدة من أهم القضايا التى تعانى منها السيدات، حيث تدور الأحداث حول «فاتن» التى تجد نفسها بعد طلاقها من زوجها «طارق» مهددة قانونياً بالحرمان من حقوقها وأبنائها فى حالة زواجها من آخر، ولكنها تقرر التصدى لهذا القانون المجحف وتخوض حرباً شرسة لتحتضن ابنتيها مرة أخرى.

«يوتيرن»

تدور أحداث المسلسل حول «يارا الكردى» التى تضحى بكل شىء من أجل زوجها وحبيبها «يوسف»، بداية من عملها كضابط ملاحة بحرية حتى «خالد» ابن خالتها وصديق طفولتها، الذى تعتبره شقيقها، بسبب غيرة زوجها من ابن خالتها، ولكن بعد ذلك يقع حادث يغير مجرى الأمور تماماً بالنسبة لـ«يارا».

«مكتوب عليّا»

يعود الفنان أكرم حسنى إلى الدراما الرمضانية بعد غياب العام الماضى، من خلال شخصية الشاب «جلال» الذى تنقلب حياته رأساً على عقب بعد أن يقوم رجل مُسن بوضع مادة سحرية على ذراعه يجب بعدها أن كل شىء سيحدث له خلال يومه مكتوب على جسده.

«في بيتنا روبوت»

تعود مغامرات الزوجين «سارة» و«يوسف» مع نموذجى البشر الآليين اللذين قام بتصنيعهما «زومبا» و«لذيذ» مرة أخرى، حيث دائماً ما تخرج الأمور عن السيطرة بسببهما.