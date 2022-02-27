متحدث الرئاسة: القيادة السياسية تطمئن الشعب بتوافر السلع الأساسية

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موضحًا أن هذا الاجتماع بمثابة رسالة طمأنة من القيادة السياسية للشعب المصري على توافر السلع الرئيسية في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.

استعراض موقف السلع الاستراتيجية الغذائية

وأضاف المتحدث الرسمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «إم بي سي مصر»، أن الاجتماع استعرض موقف السلع الاستراتيجية الغذائية ومتابعة توافرها وأسعارها، وكذلك الاستعدادات الجارية لشهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية كاشفة لقدرات الدول في مواجهة الأزمات، ومصر قادرة على مواجهة التحديات.

استخدام منظومة الصوامع لتخزين الغلال

أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الدولة المصرية توسعت على مدار الـ7 سنوات الماضية في استخدام منظومة الصوامع لتخزين الغلال، مشيرًا إلى أن القدرة التخزينية للصوامع ارتفعت إلى 3.6 مليون طن من الأقماح، والصوامع موزعة بشكل أفقي على جميع محافظات الجمهورية، ونوعية تخزين الحبوب بشكل أمن وصحي، «فيه تهوية وفيه حفظ درجة الحرارة بعيدًا عن أي أتربة، منظومة الصوامع متصلة ومميكنة مع بعضها البعض».