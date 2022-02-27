أمريكا تدعو مواطنيها لمغادرة روسيا على الفور

دعت الولايات المتحدة الأمريكية رعاياها لمغادرة روسيا على الفور، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وقالت السفارة الأمريكية في موسكو: «يجب على المواطنين الأمريكيين التفكير في مغادرة روسيا على الفور».

أمريكا تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا على الفور

ودعت واشنطن رعاياها لمغادرة أوكرانيا عبر المجر أو رومانيا أو سلوفاكيا.

في السياق ذاته، صوَّت مجلس الأمن لصالح عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأحداث في أوكرانيا.